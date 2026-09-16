Xã Ô Diên: Hành trình tìm lại tên liệt sĩ giữa ngày mưa

Lãnh đạo xã Ô Diên, đại biểu, lực lượng chức năng dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Ánh Bình

Vượt nắng, thắng mưa, không ngại gian khó, mỗi bước chân, mỗi thao tác đều được thực hiện với sự cẩn trọng và thành kính. Đây là hoạt động hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, một hành trình nối dài từ lòng đất hôm qua đến niềm mong mỏi của những gia đình hôm nay.

Đợt phối hợp giữa Tiểu đoàn Huấn luyện chiến sĩ mới (Sư đoàn 361) và Ban CHQS xã Ô Diên diễn ra từ ngày 16-9 đến 22-9-2026. Ngay từ ngày đầu, cán bộ, chiến sĩ hai đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai nhiệm vụ, bảo đảm tinh thần trách nhiệm và sự trang nghiêm.

Quốc kỳ phủ trên phần hài cốt, biểu tượng của lòng tri ân với người đã hy sinh. Ảnh: Ánh Bình

Thượng tá Trần Hữu Sơn, Chính trị viên phó Ban CHQS xã Ô Diên, cho biết các lực lượng đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện và điều kiện cần thiết; đặc biệt chú trọng đối chiếu chính xác thông tin trước khi khai quật nhằm bảo đảm mẫu được lấy đúng phần mộ.

Cẩn trọng đưa hài cốt liệt sĩ về khu vực thực hiện lấy mẫu. Ảnh: Ánh Bình

Nghĩa trang Liệt sĩ Tân Hội - Tân Lập có 291 phần mộ, trong đó 13 phần mộ chưa xác định được thông tin. Nghĩa trang Liệt sĩ Liên Trì có 148 phần mộ, với 8 phần mộ chưa xác định được thông tin; Nghĩa trang Liệt sĩ Hồng Hà - Hạ Mỗ - Thượng Mỗ có 149 phần mộ, trong đó 1 phần mộ chưa xác định được thông tin. Tổng cộng, 3 nghĩa trang trên địa bàn xã có 22 phần mộ chưa xác định được thông tin.

Theo bà Bùi Thị Thu Hằng, Phó Chủ tịch UBND xã Ô Diên, địa phương xác định đây là hoạt động nhân văn sâu sắc, góp phần phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo gia đình chính sách, người có công và giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng.