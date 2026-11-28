Mở lối an toàn cho học sinh đến trường

Trước đó, Báo Hànộimới đã có bài viết phản ánh về tình trạng xuống cấp trên tuyến đường nhánh tỉnh lộ 422, đoạn qua khu vực Trường Tiểu học Tân Lập B, gây không ít khó khăn cho việc đi lại của người dân. Đây là tuyến giao thông phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt của người dân địa phương, đồng thời có nhiều phụ huynh, học sinh thường xuyên lưu thông vào các khung giờ đưa đón học sinh.

Theo phản ánh của một số người dân xã Ô Diên, trên đường Cầu Khoát (nối xã Ô Diên với phường Tây Tựu), một số vị trí mặt đường không còn bằng phẳng, xuất hiện các điểm lồi lõm, ổ gà và những đoạn bị bong tróc.

Khu vực Trường Tiểu học Tân Lập B, xã Ô Diên. Ảnh: HL

Đáng lưu ý là đoạn đường gần khu vực cổng Trường Tiểu học Tân Lập B, nơi thường xuyên có đông học sinh và phụ huynh qua lại vào đầu giờ sáng, cuối buổi học. Khi phương tiện lưu thông qua, nhất là xe máy, xe đạp của học sinh, việc di chuyển gặp không ít khó khăn.

Trước thực trạng trên, người dân mong muốn chính quyền địa phương sớm có giải pháp cải tạo, nâng cấp tuyến đường, tạo điều kiện thuận lợi và an toàn hơn cho việc đi lại.

Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Ô Diên Đỗ Anh Dũng cho biết, thực tế, thời gian qua, xã đã tổ chức duy tu nhiều lần nhằm khắc phục các hư hỏng bằng phương pháp đổ đất đá cấp phối, lu lèn các ổ gà. Tuy nhiên, do tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng, nguyên nhân chính là hệ thống thoát nước bị hư hỏng, nên cần tiến hành sửa chữa lớn, hình thành một dự án đầu tư độc lập.

Ngày 15-10-2026, Hội đồng thẩm định xã đã có báo cáo thẩm định về chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp các tuyến đường được người dân phản ánh, gồm: Cải tạo đường nhánh tỉnh lộ 422; tuyến 1 từ Nhà máy nước Long Long đi Trường Tiểu học Tân Lập B; tuyến 2 từ Nhà máy nước Long Long đi Cầu Xây. Sau đó, ngày 20-10-2026, Phó Chủ tịch UBND xã Ô Diên Bùi Thị Thu Hằng đã chính thức ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

Theo đó, xã Ô Diên quyết định cải tạo đường nhánh tỉnh lộ 422 (tuyến 1 từ Nhà máy nước Long Long đi Trường Tiểu học Tân Lập B; tuyến 2 từ Nhà máy nước Long Long đi cầu Xây) với tổng chiều dài khoảng 1,85km, trong đó tuyến 1 dài khoảng 1,4km, tuyến 2 dài khoảng 0,45km; với tổng vốn đầu tư gần 15 tỷ đồng. Mục tiêu đầu tư nhằm đảm bảo tiêu thoát nước, cảnh quan môi trường, phục vụ nhu cầu đi lại dân sinh của nhân dân. Thời gian thực hiện là năm 2027-2028.

Tuyến đường hiện trạng đã xuống cấp, xuất hiện các điểm lồi lõm, ổ gà và những đoạn bị bong tróc. Ảnh: HL

Trong đó, tuyến 1 là đoạn nằm trong khu dân cư đường cầu Khoát (từ đầu tuyến đến giáp Trường Tiểu học Tân Lập B) cải tạo trên cơ sở nền mặt đường và phần đất công hiện trạng, đoạn ngoài khu dân cư giữ nguyên quy mô hiện trạng tuyến đường chỉ cải tạo phát quang, san gạt lề đường để đảm bảo thoát nước, sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường để đảm bảo đi lại của người dân được thuận lợi. Tuyến 2 là cải tạo nền mặt đường, vỉa hè, tổ chức giao thông, thoát nước, công trình phụ trợ và khớp nối hạ tầng kỹ thuật...

Hiện tại, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Ô Diên đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ lập và phê duyệt dự án, phấn đấu khởi công trong quý I-2027.

Đáp ứng mong mỏi của người dân

Việc xã Ô Diên phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp đường nhánh tỉnh lộ 422 nhận được sự quan tâm, kỳ vọng của người dân địa phương. Không chỉ phụ huynh có con em theo học tại Trường Tiểu học Tân Lập B, các hộ dân sinh sống dọc tuyến đường cũng mong muốn dự án sớm được triển khai, hoàn thành để cải thiện điều kiện đi lại.

Chị N.T.H, phụ huynh có con đang theo học tại Trường Tiểu học Tân Lập B chia sẻ: “Mỗi ngày đưa đón con đi học, chúng tôi đều mong muốn có một tuyến đường thuận tiện, an toàn. Vì vậy, việc xã phê duyệt dự án cải tạo tuyến đường là chủ trương rất thiết thực, đáp ứng đúng mong mỏi của người dân. Chúng tôi mong dự án sớm được triển khai để các cháu có điều kiện đến trường an toàn hơn”.

Tương tự, anh N.V.T, một người dân sinh sống gần tuyến đường cho biết: “Đây là tuyến đường gắn bó với sinh hoạt hằng ngày của nhiều hộ dân, từ việc đi làm, đưa đón con đến vận chuyển hàng hóa. Đường sá thuận lợi thì đời sống người dân cũng được cải thiện. Chúng tôi rất đồng tình với việc xã quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường, bởi đây không chỉ là giải pháp khắc phục tình trạng xuống cấp trước mắt mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông lâu dài. Điều người dân mong nhất lúc này là dự án sớm được triển khai thi công, bảo đảm chất lượng, tiến độ và phát huy hiệu quả lâu dài”.

Khu vực Nhà máy nước Long Long, xã Ô Diên. Ảnh: HL

Từ thực tế trên cho thấy, đầu tư hạ tầng giao thông không nhất thiết chỉ tập trung vào những tuyến đường lớn, mà cần quan tâm cả những tuyến nhánh, đường dân sinh gắn trực tiếp với đời sống hằng ngày. Một tuyến đường được cải tạo kịp thời có thể giải quyết những bất cập kéo dài, đồng thời mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng dân cư.

Bên cạnh việc đầu tư cải tạo, trong quá trình triển khai dự án, các đơn vị liên quan cần chú trọng chất lượng thi công, bảo đảm tiến độ và an toàn giao thông. Đặc biệt, khu vực gần trường học cần có phương án tổ chức giao thông phù hợp trong thời gian thi công, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học cũng như việc đi lại của người dân.

Việc phê duyệt chủ trương đầu tư cải tạo, nâng cấp 2 tuyến đường nhánh tỉnh lộ 422 thể hiện sự quan tâm của chính quyền xã Ô Diên đối với những vấn đề dân sinh thiết thực. Người dân kỳ vọng dự án sớm được triển khai, đưa vào sử dụng, góp phần thay đổi diện mạo hạ tầng giao thông địa phương, để mỗi hành trình đến trường của học sinh thêm thuận lợi, an toàn.