Xã Ô Diên chủ động khử khuẩn, phòng dịch sau mưa lớn

Phun khử khuẩn tại khu dân cư, chủ động làm sạch môi trường sau mưa lớn, ngăn nguy cơ dịch bệnh phát sinh. Ảnh: PV

Các địa điểm được xử lý gồm Trường Tiểu học Tân Hội, Trường Mầm non Tân Lập, Trường THCS Tân Lập, Trường THPT Tân Lập, Khu đô thị Tân Tây Đô và Chợ Tân Lập Hạnh Đàn.

Theo ngành y tế, sau ngập lụt, nguồn nước, nền nhà, khu vực công cộng và các vật dụng sinh hoạt có thể bị nhiễm bẩn, tạo điều kiện cho vi khuẩn, vi rút phát triển. Vì vậy, việc khử khuẩn môi trường được triển khai ngay sau khi nước rút nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh các bệnh truyền nhiễm.

Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc Trạm Y tế xã Ô Diên cho biết: "Sau mưa lớn, chúng tôi xác định việc vệ sinh, khử khuẩn môi trường là một trong những nhiệm vụ cần triển khai sớm. Trạm Y tế đã rà soát các khu vực có nguy cơ, tổ chức phun khử khuẩn tại những địa điểm tập trung đông người, đồng thời cấp hóa chất và hướng dẫn người dân tự vệ sinh, khử khuẩn tại hộ gia đình”.

Không chỉ xử lý tại các điểm công cộng, lực lượng y tế còn trực tiếp phát Cloramin B và hướng dẫn người dân sử dụng đúng cách để lau chùi nhà cửa, vệ sinh các vật dụng sinh hoạt và xử lý nguồn nước theo hướng dẫn chuyên môn.

Cán bộ Trạm Y tế xã Ô Diên phát Cloramin B và hướng dẫn người dân vệ sinh, khử khuẩn tại hộ gia đình. Ảnh: PV

Trạm Y tế xã Ô Diên khuyến cáo người dân, nếu xuất hiện các triệu chứng như sốt, tiêu chảy, đau mắt, bệnh ngoài da hoặc những biểu hiện bất thường về sức khỏe sau ngập lụt, cần liên hệ với Trạm Y tế xã để được tư vấn, theo dõi và hỗ trợ kịp thời.