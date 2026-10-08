Xã Ô Diên: Các nhà thầu phải chấp hành nghiêm quy định về an toàn giao thông, vệ sinh môi trường

Người dân mong muốn công trình thi công an toàn, gọn gàng

Theo phản ánh, tại một số vị trí thi công, nhà thầu chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân.

Cụ thể, một số người dân phản ánh, trong quá trình thi công, tại một số điểm vẫn còn xuất hiện tình trạng vật liệu xây dựng, đất đá, bê tông vụn tập kết trên lòng đường hoặc hai bên lề đường nhưng chưa được thu dọn kịp thời, khiến lối đi bị thu hẹp. Một số vị trí đào mở mặt đường chưa được căng dây, đặt biển cảnh báo hoặc rào chắn đầy đủ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là vào buổi tối hoặc khi thời tiết mưa.

Người dân phản ánh một số điểm vẫn còn xuất hiện tình trạng vật liệu xây dựng, đất đá, bê tông vụn tập kết trên lòng đường hoặc hai bên lề đường nhưng chưa được thu dọn kịp thời, khiến lối đi bị thu hẹp. Ảnh: NDCC

Theo người dân, các công trình nâng cấp hạ tầng là chủ trương đúng đắn, nhận được sự đồng thuận cao. Tuy nhiên, để bảo đảm thuận tiện trong sinh hoạt, người dân mong muốn nhà thầu tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, dọn dẹp vệ sinh môi trường sau mỗi ngày thi công.

“Chúng tôi rất phấn khởi khi đường làng, ngõ xóm được đầu tư nâng cấp khang trang hơn. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, nếu vật liệu, đất đá được thu dọn thường xuyên, các vị trí đào đường được căng dây, đặt biển cảnh báo đầy đủ thì việc đi lại sẽ thuận tiện và an toàn hơn, nhất là đối với người già và trẻ nhỏ”, ông N.V.H, người dân thôn Phan Long, xã Ô Diên chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội ngày 8-10, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Ô Diên Đỗ Anh Dũng cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh của người dân, đơn vị đã yêu cầu nhà thầu thi công thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Theo ông Đỗ Anh Dũng, đến nay, các nhà thầu thi công đã tiến hành thu dọn phế thải, tạo lối đi an toàn, đồng thời đặt biển cảnh báo, chóp nón phản quang và căng dây cảnh báo tại các vị trí trong ngõ, hệ thống nước sạch cũng đã được cấp trả đầy đủ để phục vụ đời sống của nhân dân.

Thi công cuốn chiếu, “làm đến đâu gọn đến đó”

Ông Đỗ Anh Dũng cho biết, hiện nay trên địa bàn xã đang triển khai thi công các gói thầu nâng cấp cải tạo đường làng ngõ xóm do Ban Quản lý dự án Đầu tư – Hạ tầng làm chủ đầu tư. Trước đó, đơn vị đã có nhiều văn bản yêu cầu nhà thầu thi công, tư vấn giám sát thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Một số khu vực đang thi công đã được bổ sung dây cảnh báo, biển báo và các biện pháp bảo đảm an toàn. Ảnh: HL

Thực tế, sáng 8-10, ông Đỗ Anh Dũng cũng đã chủ trì cuộc họp của Ban Quản lý dự án Đầu tư – Hạ tầng xã Ô Diên với các đơn vị thi công, tư vấn giám sát quán triệt việc tuân thủ nghiêm túc các quy định về bảo đảm an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công các dự án.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 6-8-2026, Ban Quản lý dự án Đầu tư – Hạ tầng xã Ô Diên đã có văn bản số 419/BQLDA gửi các nhà thầu xây lắp, tư vấn giám sát yêu cầu các nhà thầu tổ chức thi công các công trình đảm bảo khoa học, an toàn, đúng quy định; thi công hợp lý theo dây chuyền, thi công cuốn chiếu, “làm đến đâu gọn đến đó”, hạn chế biện pháp thi công đào hở, hạn chế thi công dàn trải trên diện rộng, không tổ chức thi công trong giờ cao điểm.

Đối với khu vực xung quanh công trường, phải bố trí người và phương tiện thường xuyên vệ sinh, thu dọn bùn đất, phế thải, không để ảnh hưởng đến việc lưu thông của hộ dân, trường học, cơ quan,… hạn chế tối đa phạm vi, thời gian ảnh hưởng đến giao thông, môi trường và đời sống nhân dân.

Đồng thời thực hiện nghiêm công tác thu gom, phân loại, lưu giữ, vận chuyển chất thải xây dựng đúng quy định; phế thải xây dựng dạng rời phải được bao phủ, che kín hoặc đóng bao kín tại nơi tập kết trong công trường và trong quá trình vận chuyển; vận chuyển đến đúng nơi tiếp nhận, xử lý theo quy định để giảm thiểu lượng chất thải phát sinh.

Nhà thầu thi công xây dựng chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trước pháp luật và trước cơ quan quản lý Nhà nước về việc bảo đảm trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình; phải xây dựng phương án, biện pháp kiểm soát bụi riêng cho các công trình xây dựng, phân công cá nhân chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và tổ chức thực hiện trong suốt quá trình thi công.

Trong khi đó, các đơn vị tư vấn giám sát có trách nhiệm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, an toàn và vệ sinh môi trường; yêu cầu nhà thầu kịp thời khắc phục các vị trí, đoạn tuyến không đảm bảo an toàn; đình chỉ thi công (nếu cần thiết) đối với các nhà thầu không đảm bảo quy định về vệ sinh môi trường, gây ô nhiễm bụi.

Ngày 21-9-2026, Ban Quản lý dự án Đầu tư – Hạ tầng xã Ô Diên tiếp tục có văn bản số 554/BQLDA gửi một số nhà thầu yêu cầu trong quá trình thi công phải đảm bảo an toàn giao thông, an toàn vệ sinh môi trường, tiến độ thi công.

Theo ghi nhận của phóng viên sáng 8-10, một số tồn tại trong quá trình thi công tại các tuyến đường thuộc thôn Phan Long và Ngọc Kiệu đã được khắc phục. Vật liệu, đất đá và chất thải xây dựng tại một số vị trí được thu dọn, sắp xếp gọn hơn, tạo khoảng trống để người dân thuận tiện đi lại. Một số khu vực đang thi công cũng được bổ sung dây cảnh báo, biển báo và các biện pháp bảo đảm an toàn.