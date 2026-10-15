Xã Ô Diên: 155 thân nhân liệt sĩ tham gia thu nhận mẫu ADN đợt 2 năm 2026

Đợt 2 thu nhận mẫu ADN tại xã Ô Diên, tiếp tục mở ra hy vọng tìm lại danh tính cho các liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Ảnh: Thu Hiền

Hoạt động nằm trong nỗ lực thực hiện chỉ đạo của thành phố Hà Nội về đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, gắn với “Chiến dịch 500 ngày đêm” hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Việc ứng dụng công nghệ ADN kết hợp Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư góp phần bổ sung thông tin, tạo cơ sở phục vụ đối chiếu, xác minh danh tính liệt sĩ.

Phó Chủ tịch UBND xã Ô Diên Bùi Thị Thu Hằng chia sẻ, đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm và lòng biết ơn đối với các Anh hùng liệt sĩ. Địa phương mong muốn việc thu nhận mẫu ADN sẽ góp phần tìm kiếm, xác định danh tính các liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân sau nhiều năm chờ đợi.

Ông Nguyễn Doãn Thìn, ở thôn Hạ Trì, có em trai là liệt sĩ Nguyễn Doãn Toàn, hy sinh năm 1972. Dù đã biết thông tin về bia tưởng niệm tại Đà Nẵng, gia đình vẫn chưa tìm thấy phần mộ. Ở tuổi ngoài 70, ông Thìn vẫn mong sớm tìm được nơi em trai yên nghỉ, để đưa em trở về với quê hương

Cùng chung niềm mong mỏi ấy, ông Nguyễn Tất Chuyên (thôn Vĩnh Kỳ), tham gia lấy mẫu ADN để phục vụ việc tìm kiếm thông tin về người cậu ruột là liệt sĩ Nguyễn Văn Tự, hy sinh khoảng năm 1967-1968. Gần 60 năm trôi qua, gia đình vẫn mong tìm được nơi an nghỉ của người thân. "Tôi hy vọng mẫu ADN lần này sẽ góp thêm cơ hội xác định danh tính, để người thân được trở về trong vòng tay gia đình", ông Chuyên bày tỏ.

Cán bộ công an tận tình hướng dẫn thân nhân liệt sĩ kê khai thông tin. Ảnh: Thu Hiền

Trong đợt 2 năm 2026, lực lượng chức năng đã thu nhận mẫu máu xét nghiệm ADN của 155 thân nhân liệt sĩ, trong đó 123 người có địa chỉ thường trú tại xã Ô Diên và 32 người cư trú tại địa phương khác nhưng đang thờ cúng liệt sĩ là người địa phương Ô Diên.

Cán bộ, chiến sĩ công an cùng các lực lượng hỗ trợ tận tình hướng dẫn người dân kê khai thông tin, hoàn thiện hồ sơ và lấy mẫu. Với những người cao tuổi, sức khỏe yếu, lực lượng chức năng chủ động hỗ trợ di chuyển, thực hiện thủ tục, bảo đảm quá trình diễn ra thuận lợi, chu đáo. Mẫu sinh phẩm và thông tin thân nhân được cập nhật theo quy định, phục vụ quá trình đối chiếu dữ liệu, xác minh danh tính liệt sĩ.