Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: HỒ QUÂN

Theo báo cáo của UBND xã Núi Thành, tính đến ngày 17/11/2026, trên địa bàn xã có 514 tàu cá có chiều dài từ 6m trở lên, trong đó có 218 tàu dưới 12m được phân cấp về địa phương quản lý.

100% tàu cá từ 15m trở lên đã lắp đặt ít nhất 1 thiết bị giám sát hành trình. Địa phương phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện 3 đợt hỗ trợ khai thác vùng biển xa, với tổng cộng 356 tàu được hỗ trợ.

Qua 3 đợt rà soát, đến ngày 16/11, toàn xã còn 24 tàu cá không đủ điều kiện khai thác. Trong số này, 4 tàu đã được cấp lại giấy chứng nhận đăng kiểm, 8 tàu khai thác trong sông.

Đối với 12 tàu còn lại, có 2 tàu đã chìm và giải bản, 2 tàu đã bán, 4 tàu đang sửa chữa và làm lại thủ tục đăng kiểm; số còn lại đã hoặc sắp hết hạn đăng kiểm. Địa phương đang giám sát 100% chủ tàu thuộc diện chưa đủ điều kiện ký cam kết không đưa tàu đi khai thác khi chưa đáp ứng các quy định.

Đại diện Chi cục Biển đảo và Thủy sản thành phố phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: HỒ QUÂN

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Núi Thành, Chi cục Biển đảo và Thủy sản thành phố, lực lượng biên phòng, công an và các nghiệp đoàn nghề cá tập trung thảo luận các nhiệm vụ phòng, chống IUU trên địa bàn. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, xây dựng dữ liệu quản lý tàu cá; rà soát, quản lý và hướng dẫn thực hiện quy định pháp luật đối với các tàu đã chìm, hư hỏng, không còn khả năng khai thác hoặc tàu mua bán, chuyển nhượng; xác minh, xử lý tàu mất kết nối giám sát hành trình, tàu có dấu hiệu vượt ranh giới cho phép…

Các chủ tàu không đủ điều kiện khai thác cam kết hoàn thành thủ tục đăng kiểm khi tàu xuống nước, bảo đảm hoạt động khai thác thủy sản hợp pháp, đúng quy định.

Xã Núi Thành được phân cấp quản lý các tàu dưới 12m. Ảnh: HỒ QUÂN

Theo lãnh đạo xã Núi Thành, địa phương sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp theo tinh thần “6 rõ” đối với các nội dung chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 1282/UBND-SNNMT về tập trung nguồn lực triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ chống khai thác IUU trên địa bàn xã. Trong đó, trước ngày 20/11, sẽ xử lý dứt điểm 24 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động; báo cáo UBND thành phố về kết quả rà soát toàn bộ tàu cá thuộc địa phương quản lý.