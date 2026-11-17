Hoạt động hát bài chòi tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc xã Núi Thành.

Tại buổi lễ, đông đảo người dân ở các thôn đã nô nức tụ hội để cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 96 năm của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Điểm nhấn đặc biệt làm nên sức sống cho Ngày hội Đại đoàn kết năm nay chính là không gian văn hóa dân gian đậm đà bản sắc. Bên cạnh các trò chơi dân gian truyền thống sôi nổi, các chi hội, đoàn thể ở thôn đã dày công sưu tầm, vực dậy và trình diễn những làn điệu dân ca, ca dao mộc mạc của xứ Quảng.

Bên cạnh các hoạt động văn hóa sôi nổi, công tác chăm lo an sinh xã hội tiếp tục là điểm sáng đầy nhân văn trong Ngày hội năm nay. Với sự quan tâm sâu sắc của thành phố, mỗi khu dân cư trên địa bàn đã được hỗ trợ 5 triệu đồng để tổ chức Ngày hội. Đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Núi Thành cũng đã trích từ nguồn Quỹ "Vì người nghèo" số tiền 95 triệu đồng, kết hợp cùng nguồn quỹ xã hội hóa do các thôn tích cực vận động để trao tặng những phần quà thiết thực, kịp thời động viên các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn vươn lên trong cuộc sống. Dịp này, các thôn cũng tổ chức biểu dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Khép lại phần lễ trang trọng và phần hội tưng bừng là bữa cơm đại đoàn kết thân mật ngay tại khu dân cư, thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm và bồi đắp khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh để cùng chung tay xây dựng xã Núi Thành ngày càng phát triển, văn minh.