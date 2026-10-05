Xã Núi Thành nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và mô hình 'Đảng viên gắn hộ'

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: HỒ QUÂN

Theo Thường trực Đảng ủy xã Núi Thành, toàn Đảng bộ hiện có 38 tổ chức đảng trực thuộc với 2.363 đảng viên (2.289 đảng viên chính thức, 74 đảng viên dự bị). Tính đến nay, địa phương kết nạp 68/69 đảng viên, đạt 98,55% chỉ tiêu năm 2026.

Về nền nếp sinh hoạt, các tổ chức đảng cơ bản duy trì định kỳ vào ngày 3 hằng tháng. Tại 19 chi bộ thôn, tỷ lệ đảng viên tham dự đạt từ 75% đến 92%. Đặc biệt, tại các tổ chức đảng trong cơ quan, lực lượng vũ trang và đơn vị sự nghiệp, tỷ lệ tham dự cơ bản đều đạt trên 95%.

Thực hiện mô hình “Đảng viên gắn hộ”, toàn xã có 107/359 đảng viên được phân công làm tổ trưởng tổ đoàn kết, phụ trách địa bàn cụ thể để tiếp xúc, tuyên truyền và vận động nhân dân.

Qua đó, cấp ủy kịp thời nắm bắt các hoàn cảnh khó khăn và tháo gỡ kiến nghị liên quan đến đất đai, môi trường, an sinh xã hội, thủ tục hành chính.

Đảng viên nêu các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Ảnh: HỒ QUÂN

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận giải pháp nhằm giữ nghiêm kỷ cương sinh hoạt chi bộ; đổi mới công tác chuẩn bị, điều hành; đồng thời nâng cao hiệu quả các mô hình “Đảng viên gắn hộ”, “Chi bộ số”, “Chi bộ bốn tốt”.

Trong giai đoạn từ năm 2027 đến 2030, Đảng bộ xã Núi Thành đặt mục tiêu 100% chi bộ sinh hoạt đúng thời gian; 100% bí thư, phó bí thư được bồi dưỡng nghiệp vụ điều hành; tỷ lệ đảng viên tham dự sinh hoạt bình quân từ 75% đến 95%.

Đảng bộ xã phấn đấu đến năm 2030, 100% chi bộ đạt “Chi bộ bốn tốt” và không còn chi bộ 2 năm liên tiếp không phát triển được đảng viên mới.