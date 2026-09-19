Xã Nông Cống kịp thời ứng phó mưa lũ, chăm lo tốt đời sống Nhân dân

Các lực lượng hỗ trợ người dân xã Nông Cống di chuyển đến nơi tránh trú an toàn.

Tính đến sáng 19/9, toàn xã còn 612 hộ thuộc 8/19 thôn bị ngập, 70 hộ với 157 nhân khẩu còn bị cô lập. Các lực lượng chức năng tiếp tục bám địa bàn, theo dõi sát diễn biến mực nước, sẵn sàng hỗ trợ người dân khi có tình huống phát sinh.

Trong công tác sơ tán, xã tổ chức di dời tại chỗ 461 hộ, trong đó 286 hộ đã trở về nhà khi điều kiện an toàn. 23 hộ với 50 người được di dời tập trung, đến nay 13 hộ với 32 người đã trở về nhà.

Cùng với bảo đảm an toàn tính mạng cho Nhân dân, xã Nông Cống đặc biệt quan tâm đến những hộ có hoàn cảnh khó khăn, người già, người bệnh và các gia đình bị ảnh hưởng trực tiếp bởi ngập lụt.

Lực lượng Công an, Quân sự, dân quân và an ninh trật tự cơ sở được huy động, thường xuyên có mặt tại các khu vực ngập sâu, hỗ trợ Nhân dân di dời tới nơi an toàn, bảo vệ tài sản và xử lý các tình huống phát sinh.

Hỗ trợ lương thực thực phẩm cho người dân ở nơi tránh trú tập trung.

Với phương châm “chủ động, kịp thời, không để người dân bị bỏ lại phía sau”, xã Nông Cống tiếp tục duy trì lực lượng ứng trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, kiểm tra các khu vực xung yếu, chủ động phương án cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả.