Xã Nông Cống còn gần 1.600 hộ bị ngập nước

Nhiều khu dân cư trên địa bàn xã Nông Cống bị ngập trong nước.

Ghi nhận vào thời điểm sáng 10/11, lũ sông Yên đã xuống nhưng chậm, mực nước vẫn trên mức báo động 3 khoảng 0,5m. Nước sông Yên xuống chậm khiến nước tại các khu dân cư bị ngập rút chậm.

Xã Nông Cống đã tổ chức di dời tại chỗ 52 hộ với 147 nhân khẩu.

Địa phương tiếp tục tổ chức nghiêm trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ và mực nước trên các sông, kênh; thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ tương ứng với cấp báo động lũ.

Giao thông bị chia cắt, người dân phải sử dụng thuyền để di chuyển.

Xã yêu cầu các thôn khẩn trương rà soát khu dân cư ven sông, vùng trũng thấp, khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt; chủ động thông báo đến từng hộ dân. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện và địa điểm để sơ tán người dân khi có tình huống nguy hiểm, ưu tiên người già, trẻ em, người khuyết tật và các hộ có hoàn cảnh khó khăn.