Xã Nông Cống có 871 hộ dân bị ngập do mưa lớn kéo dài

Ta luy kênh tiêu úng vùng 3 giai đoạn 1 tại thôn Cộng Hoà bị sạt lở.

Nhiều khu dân cư trên địa bàn xã bị ngập nước.

Theo thống kê ban đầu của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã, trên địa bàn có 871 hộ dân của 12/19 thôn bị ngập; trên 13 ha rau màu mới trồng của vụ Đông 2026-2027 và 1 ha cây keo giống bị ngập, úng, có nguy cơ hư hỏng. Ngoài ra, mưa lớn gây ngập cục bộ và làm sạt ta luy trong tại kênh tiêu úng vùng 3 giai đoạn 1 tại thôn Cộng Hòa, chiều dài đoạn sạt khoảng 5m.

Trước những thiệt hại ban đầu, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã tiến hành di dời tại chỗ với 12 hộ, 47 nhân khẩu.

Vị trí sạt lở tại Kênh tiêu úng vùng 3 đoạn qua thôn Cộng Hòa.

Đồng thời, tiếp tục tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ và mực nước trên các sông, kênh, hồ, đập; thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ tương ứng với cấp báo động lũ, tuyệt đối không chủ quan, lơ là.

Cùng với đó, yêu cầu các thôn khẩn trương rà soát các khu dân cư ven sông, vùng trũng thấp, khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt; chủ động thông báo đến từng hộ dân.

Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện và địa điểm để sơ tán người dân khi có tình huống nguy hiểm. Đặc biệt, chú trọng phân công lực lượng tiếp tục kiểm tra hệ thống đê điều, cống dưới đê, các tuyến giao thông, cầu, ngầm, khu vực xung yếu; bố trí lực lượng canh gác, cảnh báo, rào chắn tại các vị trí ngập sâu, nước chảy xiết. Kiên quyết không để người và phương tiện đi qua khu vực không bảo đảm an toàn.