Xã Nội Bài tăng tốc xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng
Tình trạng vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tồn tại qua nhiều năm, đặc biệt tại các khu vực ven tuyến giao thông trọng điểm, đang được xã Nội Bài tập trung xử lý. Thực hiện chỉ đạo của Thành phố Hà Nội, địa phương đang đẩy nhanh tiến độ tháo dỡ công trình vi phạm, đồng thời tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng tái vi phạm, từng bước lập lại trật tự, kỷ cương trong quản lý đất đai và xây dựng trên địa bàn.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xa-noi-bai-tang-toc-xu-ly-vi-pham-dat-dai-trat-tu-xay-dung-246261111195150309.htm