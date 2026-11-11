Xã Nội Bài tăng tốc xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 17 giờ ngày 11/11, mưa lớn tại khu vực miền Trung đã làm 2 người bị thương (thành phố Huế); 38 nhà bị tốc mái, hư hỏng (Quảng Trị 12, Huế 8, Quảng Ngãi 15, Đắk Lắk 3); 11 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở (Đà Nẵng 9, Quảng Ngãi 2).