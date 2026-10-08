Xã Nội Bài: Đưa Cuộc vận động gắn chặt hơn với phát triển kinh tế địa phương

Đoàn kiểm tra khảo sát tại Hợp tác xã bưởi sạch và tổng hợp kinh doanh Phú Cường. Ảnh: Thanh Hiền

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nội Bài Trương Ngọc Lan, địa phương xác định tuyên truyền, hỗ trợ sản xuất, kết nối thị trường và chuyển đổi số trong tiêu thụ hàng hóa là những nhiệm vụ trọng tâm.

Là địa bàn cửa ngõ Thủ đô, có Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, xã hiện có 829 doanh nghiệp, 29 hợp tác xã, 65 tổ hợp tác và hơn 2.000 hộ kinh doanh. Đặc biệt, địa phương có 34 sản phẩm OCOP, gồm 24 sản phẩm 4 sao và 10 sản phẩm 3 sao, tạo nguồn hàng đặc trưng để quảng bá, mở rộng thị trường.

Đoàn kiểm tra thăm điểm kinh doanh đặc sản hàng Việt trên địa bàn xã Nội Bài. Ảnh: Thanh Hiền

Công tác tuyên truyền được đổi mới theo hướng tăng cường ứng dụng nền tảng số. Xã đã tổ chức 5 hội nghị tuyên truyền với khoảng 1.225 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham dự; duy trì khoảng 700 nhóm tuyên truyền của Mặt trận và các đoàn thể trên mạng xã hội.

Cùng với tuyên truyền, Nội Bài hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất mở rộng thị trường. Địa phương đã tổ chức 2 đợt “Tuần hàng Việt, đưa hàng Việt về nông thôn”, hội chợ hoa, chợ Tết với khoảng 120 gian hàng, qua đó quảng bá sản phẩm OCOP và sản phẩm tiêu biểu của các vùng miền.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Phạm Anh Tuấn phát biểu. Ảnh: Thanh Hiền

Đáng chú ý, xã đã tổ chức 8/14 phiên livestream giới thiệu sản phẩm tiêu biểu trong đợt cao điểm 100 ngày chuyển đổi số. Mô hình chợ số, mã QR truy xuất nguồn gốc, thanh toán không dùng tiền mặt và kho dữ liệu số về sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, hàng Việt Nam chất lượng cao cũng được triển khai.

Trong 9 tháng, lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý vi phạm đối với 14 hộ kinh doanh, phạt 28,7 triệu đồng; phối hợp với lực lượng quản lý thị trường kiểm tra 10 vụ, xử phạt 90,5 triệu đồng, chủ yếu là kinh doanh hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc và vi phạm điều kiện kinh doanh.

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Phạm Anh Tuấn lưu ý, các phiên livestream cần đánh giá khả năng tiếp cận người tiêu dùng, số đơn hàng, doanh thu và khả năng mở rộng kênh phân phối. Kho dữ liệu số về sản phẩm cũng cần được cập nhật thường xuyên để phục vụ thiết thực cho quản lý và xúc tiến thương mại.

Cùng với đó xã Nội Bài tăng cường kết nối cung - cầu, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đưa sản phẩm lên các nền tảng thương mại điện tử; phối hợp với Sở Công Thương tham gia các chương trình, hội chợ, triển lãm của thành phố. Đồng thời, địa phương cần khai thác lợi thế về văn hóa, du lịch để kết hợp quảng bá sản phẩm với quảng bá hình ảnh, con người và tiềm năng của Nội Bài.