Xã Ninh Sơn: Hướng đi mới cho nghề trồng dâu nuôi tằm

Sau chuyến học tập, trao đổi kinh nghiệm thực tế tại tỉnh Lâm Đồng, hội viên nông dân xã Ninh Sơn có thêm nhiều thông tin, kiến thức hữu ích, từ đó áp dụng vào mô hình trồng dâu nuôi tằm theo hướng nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Việc từng bước ứng dụng kỹ thuật mới và xây dựng chuỗi liên kết “4 nhà” vào nghề này hứa hẹn sẽ mở ra hướng đi bền vững, mang lại thu nhập cao cho nông dân.

Ông Trần Văn Điệp - Chủ tịch Hội Nông dân xã Ninh Sơn cho biết, hiện nay, trên địa bàn xã có 25 hộ hội viên nông dân trồng dâu với tổng diện tích 30ha, trong đó có 15 hộ đã từng bước vừa trồng dâu, vừa nuôi tằm. Tuy nhiên, việc sản xuất của các hộ thời gian qua vẫn mang tính tự phát, manh mún, thiếu sự liên kết chặt chẽ về con giống, kỹ thuật cũng như đầu ra cho sản phẩm.

Đoàn công tác xã Ninh Sơn tìm hiểu mô hình nuôi tằm tại Lâm Đồng.

Nhằm tìm kiếm mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, bài bản phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, vừa qua, xã Ninh Sơn đã thành lập đoàn công tác với nòng cốt là lãnh đạo xã, Hội Nông dân xã và các hội viên nông dân đang trực tiếp trồng dâu nuôi tằm trên địa bàn tổ chức chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm tại tỉnh Lâm Đồng. Chuyến đi đã mở ra nhiều góc nhìn thực tế sinh động. Đoàn đã làm việc với Đảng ủy phường 1 Bảo Lộc, Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm nông lâm nghiệp Lâm Đồng, Hiệp hội Dâu tằm tơ Việt Nam, đồng thời trực tiếp khảo sát, trao đổi và tìm hiểu tại các xưởng sản xuất giống tằm con, xưởng ươm tơ, dệt lụa và cơ sở thu mua kén tại địa phương này.

Ông NGUYỄN VĂN HÓA - Phó Bí thư Đảng ủy xã Ninh Sơn: Khảo sát thực tế cho thấy tiềm năng của nghề trồng dâu nuôi tằm rất lớn, nhưng địa phương quán triệt tinh thần chỉ đạo là phải kiểm soát tốt việc phát triển quá nhanh để đảm bảo môi trường an toàn cho nghề nuôi tằm, giảm thiểu chi phí đầu tư ban đầu và hình thành chuỗi liên kết "4 nhà" (Nhà nước - nhà khoa học - nhà doanh nghiệp - nhà nông). Địa phương đã làm việc và nhận được cam kết hỗ trợ toàn diện từ Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm nông lâm nghiệp Lâm Đồng và Hiệp hội Dâu tằm tơ Việt Nam trong việc chuyển giao kỹ thuật, cung cấp con giống chuẩn và kết nối doanh nghiệp bao tiêu kén tằm cho nông dân. Trước mắt, xã sẽ chọn một số hộ có điều kiện, tâm huyết để làm mô hình điểm, theo dõi sát sao hiệu quả kinh tế trước khi nhân rộng.

Qua khảo sát thực tế, học tập kinh nghiệm từ thủ phủ dâu tằm tơ Lâm Đồng, đoàn công tác xã Ninh Sơn nhận thấy nghề trồng dâu nuôi tằm hiện nay đã có những bước tiến vượt bậc về công nghệ và phương thức canh tác. Việc đưa các giống dâu mới có năng suất lá cao như S7-CB vào gieo trồng, kết hợp với phương pháp cắt cành dâu thay cho hái lá truyền thống đã giúp người trồng giảm đáng kể công lao động và chi phí sản xuất. Theo tính toán bước đầu, trong điều kiện sản xuất ổn định, 1ha dâu kết hợp nuôi tằm có thể bố trí nuôi khoảng 2 hộp tằm thường xuyên, mang lại mức lợi nhuận từ 300 đến 500 triệu đồng/năm sau khi đã trừ các chi phí. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất đối với Ninh Sơn chính là yếu tố thời tiết nắng nóng, đòi hỏi nông dân phải đầu tư hệ thống điều hòa nhiệt độ, lưới che nhiệt và nhà nuôi đạt chuẩn để duy trì môi trường sống thích hợp cho tằm. Điều này làm phát sinh chi phí đầu tư ban đầu cao hơn so với các vùng có khí hậu ôn hòa.

Đoàn công tác xã Ninh Sơn tìm hiểu quy trình xử lý kén tằm tại Lâm Đồng.

Tham gia chuyến học tập, ông Hoàng Văn Kính - hội viên nông dân xã Ninh Sơn cho biết: "Trước đây, gia đình tôi nuôi tằm theo cách cũ, cực nhất là khâu hái từng lá dâu và lo lắng nhất là bệnh tằm xảy ra thất thường, kén làm ra sợ không ai mua. Đi tận nơi, thấy người ta trồng giống dâu S7-CB cắt cả cành cho tằm ăn rất nhanh, nhà nuôi tằm có máy điều hòa mát mẻ, kén làm ra đến đâu doanh nghiệp thu mua ngay đến đó. Học được kỹ thuật mới và biết có đơn vị bao tiêu, sắp tới gia đình sẽ mạnh dạn đầu tư nâng cấp lại nhà nuôi để mở rộng diện tích". Trong khi đó, ông Trần Văn Điệp chia sẻ: "Từ chuyến đi thực tế này, hội sẽ tham mưu thành lập Chi hội Nông dân nghề nghiệp trồng dâu nuôi tằm nhằm giúp nông dân trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận nguồn vốn, kỹ thuật mới và chăm lo đầu ra cho sản phẩm".

Từ kết quả chuyến khảo sát thực tế, Thường trực Đảng ủy xã Ninh Sơn đã thống nhất chủ trương giao Hội Nông dân xã phối hợp với Phòng Kinh tế xã rà soát toàn bộ quỹ đất, chọn các hộ đủ điều kiện để xây dựng mô hình điểm. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện phương án thành lập Chi hội Nông dân nghề nghiệp trồng dâu nuôi tằm.

Đoàn công tác xã Ninh Sơn tham quan, tìm hiểu nhu cầu thu mua kén tằm làm nguyên liệu dệt tại Lâm Đồng.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự đồng hành của các nhà khoa học, doanh nghiệp và sự chủ động của người dân trong việc tìm hiểu và phát huy tiềm năng, nghề trồng dâu nuôi tằm đang góp phần mở thêm sinh kế, nâng cao thu nhập cho nông dân và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.