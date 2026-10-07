Xã Ninh Quới thu ngân sách vượt dự toán

Cùng dự có Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Trịnh Thiên Tài.

Bí thư Đảng uỷ xã Ninh Quới Nguyễn Minh Nhựt phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 9 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội xã Ninh Quới cơ bản ổn định, nhiều nhiệm vụ trọng tâm được triển khai đúng tiến độ.

Trong đó, sản xuất nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò chủ lực với tổng sản lượng lúa cả năm ước đạt hơn 77.600 tấn; sản lượng nuôi trồng thuỷ sản đạt gần 4.600 tấn.

Kinh tế tập thể được quan tâm, xã đã thành lập mới 1 hợp tác xã nông nghiệp - thuỷ sản với 35 thành viên, nâng tổng số toàn xã có 15 hợp tác xã với 470 thành viên.

Đồng chí Võ Thị Ngọc Dung, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Ninh Quới, trình bày các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội quý IV/2026.

Trên lĩnh vực đầu tư, địa phương đã phê duyệt chủ trương đầu tư 13 công trình; hoàn thành và đưa vào sử dụng 5 công trình giao thông, thuỷ lợi. Nổi bật, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 945 triệu đồng, vượt dự toán (đạt 100,53%).

Về công tác cải cách hành chính, xã đã tiếp nhận gần 4.930 hồ sơ; 100% hồ sơ nộp trực tuyến; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,88%. An sinh xã hội được bảo đảm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,61% (47 hộ) và hộ cận nghèo còn 0,44% (34 hộ).

Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Trịnh Thiên Tài đề nghị Đảng uỷ xã Ninh Quới giữ vững đoàn kết nội bộ, chú trọng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, nhấn mạnh thời gian còn lại của năm 2026 không còn nhiều, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Chí Nguyện yêu cầu địa phương tập trung rà soát các chỉ tiêu còn thấp, phân công nhiệm vụ theo tinh thần "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm".

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Chí Nguyện ghi nhận những kết quả xã Ninh Quới đã thực hiện đạt trong 9 tháng qua.

Trong phát triển kinh tế, xã cần tập trung tổ chức tốt sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, tăng cường liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; nâng cao chất lượng hoạt động của hợp tác xã; tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Song song đó, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là trong giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án; phấn đấu kết quả giải ngân ở mức cao nhất và chuẩn bị cho kế hoạch đầu tư năm 2027.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu địa phương giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh của người dân ngay từ cơ sở; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; chăm lo, thực hiện đầy đủ chính sách đối với người có công, hộ nghèo; giữ vững an ninh trật tự và chuẩn bị tốt công tác tuyển quân năm 2027.

Xã Ninh Quới tập trung phát triển sản xuất lúa chất lượng cao, lúa an toàn, mở rộng liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ.