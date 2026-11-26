Chiều 26-11, tại Nhà tưởng niệm cụ Trần Thi (thôn Vạn Phước), Hội Khuyến học xã Ninh Phước phối hợp với Đoàn xã tổ chức trao học bổng Trần Thi đợt 1.

Ban tổ chức trao học bổng cho các học sinh.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu và học sinh thành kính dâng hương tưởng nhớ cụ Trần Thi; nghe kể chuyện truyền thống, tìm hiểu lịch sử di tích Nhà tưởng niệm cụ Trần Thi. Qua đó, giúp các em hiểu thêm về truyền thống lịch sử, văn hóa của quê hương, nuôi dưỡng lòng biết ơn, ý thức trân trọng và gìn giữ những giá trị tốt đẹp của địa phương.

Dịp này, Hội Khuyến học xã Ninh Phước trao 21 suất học bổng Trần Thi, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích tốt trong học tập. Những suất học bổng là nguồn động viên thiết thực, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.