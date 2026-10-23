Xã Ninh Phước trao 110 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 23-10, UBND xã Ninh Phước tổ chức chương trình trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học năm học 2026 - 2027.

Ban tổ chức trao học bổng cho các học sinh.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 110 suất học bổng, mỗi suất trị giá 700.000 đồng cho 70 học sinh tiểu học và 40 học sinh THCS trên địa bàn xã. Tổng kinh phí trao học bổng là 77 triệu đồng do Tổ chức Mekong Plus France tài trợ.

Những suất học bổng góp phần chia sẻ khó khăn với các gia đình, tạo điều kiện để học sinh tiếp tục đến trường, đồng thời động viên các em nỗ lực vươn lên, đạt kết quả tốt trong học tập.