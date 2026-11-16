Xã Ninh Phước tổ chức Ngày hội Văn hóa đọc và trải nghiệm công nghệ thực tế ảo

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11), chiều 16-11, Đoàn xã Ninh Phước phối hợp với Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã tổ chức Ngày hội Văn hóa đọc và trải nghiệm công nghệ thực tế ảo (VR) quảng bá, giới thiệu du lịch trên địa bàn xã. Hoạt động thu hút hơn 90 đoàn viên, đội viên và học sinh tham gia.

Học sinh tham gia đọc sách tại ngày hội.

Tại ngày hội, đoàn viên, đội viên và học sinh được tham gia các hoạt động văn hóa đọc; trải nghiệm công nghệ thực tế ảo để tìm hiểu, khám phá các điểm đến, tiềm năng du lịch và giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương. Ban tổ chức còn hướng dẫn cài đặt, sử dụng một số ứng dụng tiện ích như: Hệ sinh thái Viettel Tammi, báo cháy 114, giao thông VN TRAFIC; hướng dẫn mở tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt tại MB Bank. Qua đó, giúp người tham gia tiếp cận các tiện ích công nghệ, nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ số trong đời sống.

Học sinh trải nghiệm công nghệ thực tế ảo để tìm hiểu, khám phá các điểm đến, tiềm năng du lịch và giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương tại ngày hội.

Ngày hội góp phần khơi dậy niềm đam mê đọc sách, thúc đẩy văn hóa đọc trong đoàn viên, thanh thiếu nhi; đồng thời phát huy vai trò của công nghệ số trong quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch và các giá trị văn hóa truyền thống.

Qua hoạt động, Ban tổ chức mong muốn nâng cao nhận thức về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn, nhất là những giá trị đặc sắc của đồng bào dân tộc Chăm, di sản nghề gốm Chăm Bàu Trúc và các hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Đây cũng là dịp tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tại địa phương.