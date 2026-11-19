Sáng 19-11, xã Ninh Phước tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) năm 2026.

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026) và ý nghĩa Ngày Văn hóa Việt Nam. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, phát triển.

Thường trực Đảng ủy xã Ninh Phước phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, Thường trực Đảng ủy xã Ninh Phước ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của Nhân dân trong xây dựng khu dân cư. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chú trọng xây dựng văn hóa và con người, giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng khu dân cư an toàn, nghĩa tình.

Thường trực Đảng ủy xã mong muốn các vị chức sắc, chức việc tôn giáo và người có uy tín trong cộng đồng tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chung sức xây dựng xã Ninh Phước ngày càng phát triển, văn minh, giàu bản sắc văn hóa.

Lãnh đạo xã Ninh Phước trao quà cho các gia đình.

Lãnh đạo UBND xã Ninh Phước trao giấy chứng nhận danh hiệu “Thôn văn hóa” năm 2026 cho các thôn.

Lãnh đạo HĐND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ninh Phước trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Dịp này, xã Ninh Phước trao 25 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn. UBND xã tặng danh hiệu “Thôn văn hóa” năm 2026 cho 25 thôn. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã khen thưởng 6 tập thể có thành tích trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua và 3 cá nhân có nhiều đóng góp cho cộng đồng, vì an sinh xã hội trên địa bàn xã năm 2026.