Xã Ninh Phước tổ chức giải bóng đá chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

Trong 3 ngày (từ 14 đến 16-11), tại sân bóng đá thôn Mỹ Nghiệp 2, Trung tâm Dịch vụ, sự nghiệp công xã Ninh Phước tổ chức Giải bóng đá 7 người chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11) năm 2026.

Ban tổ chức trao giải nhất cho đội bóng cụm 3.

Tham gia giải có 8 đội bóng, đến từ 25 thôn trên địa bàn xã. Trong thời gian diễn ra giải, công tác tổ chức được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm an toàn và đúng điều lệ. Các cầu thủ thi đấu nhiệt tình, cống hiến nhiều trận đấu hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân đến cổ vũ.

Kết thúc giải, Ban tổ chức trao giải nhất cho đội bóng cụm 3 (liên thôn Phú Quý 1, Bàu Trúc và Vĩnh Thuận); giải nhì cho đội bóng cụm 2 (liên thôn Phú Quý 3, Mỹ Nghiệp 1, Mỹ Nghiệp 2 và Chung Mỹ); giải ba cho đội bóng cụm 6 (liên thôn Thuận Lợi, Phước Khánh và Thuận Hòa).