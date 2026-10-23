Xã Ninh Phước: Tiếp sức học sinh nghèo đến trường

Từ những suất học bổng, phần quà đến chương trình nhận đỡ đầu trẻ mồ côi, xã Ninh Phước đang tích cực kết nối các nguồn lực xã hội để hỗ trợ học sinh (HS) có hoàn cảnh khó khăn. Sự chung tay của chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm không chỉ giúp HS vơi bớt khó khăn trong cuộc sống, có thêm điều kiện học tập mà còn tiếp thêm động lực để các em vững bước đến trường, nuôi dưỡng ước mơ.

Nâng bước em đến trường

Dịp Tết Trung thu năm 2026, bên cạnh những phần quà gồm bánh kẹo, lồng đèn, nhiều HS có hoàn cảnh khó khăn ở xã Ninh Phước còn được nhận học bổng từ các tổ chức, đơn vị và nhà hảo tâm. Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp với Đoàn xã và chùa Long Quý (thôn Phú Quý 2) trao 30 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cùng 10 quyển vở cho HS có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Em Bùi Ngọc Hạnh (thôn Phước Khánh), HS lớp 12A1, Trường THPT Phạm Văn Đồng - Phước Hậu, một trong những HS được nhận học bổng chia sẻ: "Em rất vui và xúc động trước sự quan tâm, giúp đỡ của các cô chú, anh chị. Suất học bổng giúp gia đình em có thêm kinh phí lo cho việc học. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để đáp lại sự quan tâm này".

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ninh Phước phối hợp với Đoàn xã và chùa Long Quý (thôn Phú Quý 2) trao học bổng và quà Trung thu năm 2026 cho các học sinh.

Không chỉ trao học bổng, các tổ chức, đoàn thể ở địa phương còn quan tâm đến những trường hợp đặc biệt khó khăn thông qua việc nhận đỡ đầu, hỗ trợ định kỳ. Em Phan Vương Hoàng Vũ (HS lớp 6A8, Trường THCS Ninh Phước) là một trong những trường hợp được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã nhận đỡ đầu. Vũ mồ côi mẹ từ nhỏ, cha làm nghề phụ hồ để trang trải cuộc sống và nuôi 4 người con. Cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn, việc lo cho các con ăn học đè nặng lên đôi vai của người cha. Ba năm trước, khi Vũ còn học lớp 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ninh Phước đã nhận đỡ đầu em với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng. Khoản hỗ trợ đều đặn giúp gia đình có thêm điều kiện trang trải chi phí học tập, đồng thời tiếp thêm động lực để em yên tâm đến trường. "Em rất vui vì được các cô, các mẹ quan tâm, giúp đỡ. Khoản tiền hỗ trợ giúp em có thêm điều kiện mua sách vở, đồ dùng học tập và những thứ cần thiết cho việc học. Em sẽ cố gắng học thật tốt để sau này có thể thực hiện được ước mơ của mình", Hoàng Vũ chia sẻ.

Kết nối nguồn lực, vun đắp tương lai

Theo bà Đàng Sinh Ái Chi - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ninh Phước, hội đã ban hành kế hoạch triển khai chương trình "Mẹ đỡ đầu" đến 100% chi hội; đồng thời rà soát, khảo sát các trường hợp trẻ em mồ côi, HS có hoàn cảnh khó khăn để xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp.

Trong 9 tháng năm 2026, hội đã vận động, trao quà cho 62 trẻ mồ côi, HS có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền 16,8 triệu đồng; hỗ trợ định kỳ 3 triệu đồng/tháng cho 1 sinh viên mồ côi cha, thuộc hộ cận nghèo, có ý chí vươn lên trong học tập từ nguồn hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Hội cũng phối hợp với Dự án Mekong Plus nhận đỡ đầu 11 trẻ mồ côi, với mức hỗ trợ bình quân 400.000 đồng/trẻ/tháng; phối hợp với Hội Khuyến học xã hỗ trợ 2 HS, mỗi em 1 triệu đồng/tháng.

Đầu năm học 2026 - 2027, hội lựa chọn 3 HS mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn tham gia chương trình "Trao yêu thương, kết nối tình thân" do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức. Qua đó, mỗi em được trao học bổng trị giá 1 triệu đồng. "Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tiếp tục rà soát, tổng hợp đầy đủ các trường hợp trẻ em mồ côi, HS có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn để kết nối, vận động các nhà hảo tâm, cơ quan, đơn vị nhận đỡ đầu. Hội cũng dự kiến đề xuất Đảng ủy xã cho phép thành lập Quỹ hỗ trợ chương trình "Mẹ đỡ đầu", tạo kênh vận động nguồn lực ổn định, lâu dài. Các tổ chức, cá nhân có thể đóng góp vào quỹ hoặc trực tiếp nhận đỡ đầu từng trường hợp, hỗ trợ định kỳ hằng tháng, giúp các em có điểm tựa trong học tập và cuộc sống", bà Ái Chi cho biết.

Cùng với chương trình "Mẹ đỡ đầu", công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn xã được triển khai với sự tham gia tích cực của chính quyền, Mặt trận và các tổ chức thành viên. Nổi bật là Ngày hội chạy bộ gây quỹ học bổng hỗ trợ HS nghèo hiếu học năm 2026 do UBND xã tổ chức. Qua lễ phát động, chương trình nhận được 142 triệu đồng tài trợ học bổng từ Dự án Mekong Plus và gần 37 triệu đồng đóng góp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và Nhân dân trên địa bàn, góp phần tiếp sức cho HS có hoàn cảnh khó khăn đến trường.

Dịp khai giảng năm học mới 2026 - 2027, Hội Khuyến học xã cũng vận động được 57 triệu đồng, trao học bổng cho 114 HS nghèo hiếu học. Những hoạt động thiết thực này góp phần tạo thêm nguồn lực hỗ trợ HS có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, khích lệ các em nỗ lực vươn lên trong học tập.

Với HS có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất học bổng, mỗi khoản hỗ trợ định kỳ không chỉ góp phần trang trải chi phí học tập mà còn tiếp thêm động lực để các em vững tin vươn lên. Thông qua việc kết nối các tổ chức, cá nhân cùng chung tay, xã Ninh Phước đang từng bước xây dựng mạng lưới hỗ trợ thiết thực, lâu dài, tạo điều kiện để HS nghèo tiếp tục đến trường, hướng đến tương lai tốt đẹp hơn.