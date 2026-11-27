Hợp tác xã Sản xuất Thương mại và Dịch vụ (HTX SXTMDV) Gốm Bàu Trúc và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Công nghiệp Văn hóa TP. HCM (Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam) ký kết hợp tác phát triển văn hóa, du lịch

Tham dự Hội nghị có ông Quảng Thúc Đoan, Chủ tịch UBND xã Ninh Phước; đại diện Hợp tác xã Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Gốm Bàu Trúc, Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Công nghiệp Văn hóa cùng đông đảo nghệ nhân gốm và dệt thổ cẩm tại địa phương.

Kết nối di sản thành chuỗi giá trị du lịch

Tại Hội nghị, các bên đã trình bày Đề án xây dựng mô hình hợp tác “Không gian văn hóa Chăm - Gốm Bàu Trúc” với mục tiêu gắn bảo tồn di sản văn hóa với phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch cộng đồng.

Ông Quảng Thúc Đoan, Chủ tịch UBND xã Ninh Phước phát biểu

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, Khu vực nam Khánh Hòa (tỉnh Ninh Thuận cũ) là nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Chăm. Trong đó, nghệ thuật làm gốm Bàu Trúc (di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp được UNESCO ghi danh), nghề dệt thổ cẩm truyền thống cùng hệ thống lễ hội, nghệ thuật biểu diễn dân gian Chăm là những tài nguyên tiêu biểu, giàu tiềm năng phát triển thành sản phẩm công nghiệp văn hóa và du lịch đặc trưng.

Tuy nhiên, các giá trị này hiện còn phân tán, thiếu một không gian giới thiệu, trải nghiệm và quảng bá đồng bộ. Xuất phát từ thực tế đó, HTX SXTMDV Gốm Bàu Trúc đề xuất xây dựng mô hình “Không gian văn hóa Chăm - Gốm Bàu Trúc” nhằm kết nối đội ngũ nghệ nhân, làng nghề, đội nghệ thuật dân gian, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương.

Mô hình hướng tới chuyển hóa giá trị di sản thành sản phẩm du lịch có sức hấp dẫn cao, tạo sinh kế bền vững và nâng cao thu nhập cho người dân bản địa.

Hợp tác xã Sản xuất Thương mại và Dịch vụ (HTX SXTMDV) Gốm Bàu Trúc và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Công nghiệp Văn hóa TP. HCM ký kết văn bản hợp tác trước sự chứng kiến của lãnh đạo UBND xã Ninh Phước và các bên tham gia

Theo đề xuất, mô hình được triển khai song song tại hai không gian: khu vực Làng gốm Bàu Trúc (kết nối liên tuyến với làng dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp và các cụm di tích tháp Chăm lân cận) và khu vực Làng Phố tại Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Công nghiệp Văn hóa Tân Sơn Nhất (số 448 Hoàng Văn Thụ, TP. HCM).

Không gian được tổ chức theo hướng mở, kết hợp khu trung tâm trưng bày - trải nghiệm - biểu diễn của HTX với mạng lưới các hộ nghệ nhân vệ tinh, phục vụ đa dạng đối tượng từ khách du lịch, học sinh - sinh viên đến các đối tác thương mại.

Lộ trình hợp tác chia làm 3 giai đoạn phát triển

Tại Hội nghị, các bên đã ký kết và thống nhất lộ trình hợp tác phát triển văn hóa, du lịch và sản phẩm đặc trưng của xã Phước Hậu, chia làm 3 giai đoạn, cụ thể:

Giai đoạn 1 (năm 2026): Hoàn thiện 3 chương trình trải nghiệm thí điểm, đón 3.000 - 5.000 lượt khách; huy động 15 - 20 nghệ nhân gốm, dệt cùng 1 đội nghệ thuật tham gia để tạo nguồn thu bổ sung ổn định.

Nghệ thuật làm gốm Chăm Bàu Trúc

Nghề dệt thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp thu hút du khách

Giai đoạn 2 (năm 2027): Vận hành định kỳ hằng tuần và ra mắt bộ quà tặng nhận diện; thu hút 10.000 - 15.000 lượt khách/năm với sự tham gia của 30 - 40 nghệ nhân và 2 đội nghệ thuật; giúp các hộ liên kết tăng 20% - 30% thu nhập.

Giai đoạn 3 (năm 2028): Tự chủ tài chính, thu nhập hộ tham gia tăng ổn định trên 40%; chuẩn hóa sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 - 4 sao để xuất khẩu tại chỗ; đón trên 25.000 lượt khách/năm với mạng lưới hơn 50 nghệ nhân, hộ sản xuất và thanh niên bản địa.

Bên cạnh đó, các đơn vị thống nhất đẩy mạnh 3 trụ cột hợp tác gồm: tuyển chọn, xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường tiêu thụ cho thủ công mỹ nghệ, nông sản đặc trưng; hình thành không gian trải nghiệm phong tục, tập quán Chăm gắn với hiệu quả kinh tế; và kết nối các tuyến điểm nhằm thu hút du khách đến trải nghiệm văn hóa tại Khánh Hòa.

Kiến nghị cơ chế đồng bộ để di sản “sống” cùng đương đại

Phát biểu tại Hội nghị, ông Vạn Quan Phú Đoan, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX Gốm Bàu Trúc nhấn mạnh, mô hình này không chỉ dừng lại ở việc trưng bày hay biểu diễn đơn thuần mà phải trở thành một không gian sống động, nơi di sản được thực hành, trao truyền và tạo ra giá trị gia tăng cao.

Các nghệ nhân nghề truyền thống tại xã Ninh Phước

“Chúng tôi kỳ vọng tạo dựng một hệ sinh thái mà ở đó nghệ nhân gốm có việc làm ổn định, phụ nữ Chăm phát triển được nghề dệt thổ cẩm, các đội văn nghệ dân gian có sân khấu sáng đèn thường xuyên, thanh niên có cơ hội khởi nghiệp và cộng đồng làng nghề được hưởng lợi trực tiếp từ chính vốn văn hóa của mình”, ông Đoan chia sẻ.

Để đề án sớm đi vào thực tiễn, đại diện HTX Gốm Bàu Trúc kiến nghị các cấp, ngành quan tâm, tháo gỡ một số nút thắt về cơ chế:

Về nguồn lực tài chính: Lồng ghép, ưu tiên phân bổ vốn hỗ trợ từ các Chương trình mục tiêu quốc gia (nhất là chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số), nguồn vốn khuyến công, xúc tiến thương mại và các gói tín dụng ưu đãi cho HTX, hộ nghệ nhân.

Nung gốm bằng rơm ở Ninh Phước

Các sản phẩm gốm thủ công sau khi hoàn thành sẽ đưa đi nung

Về đào tạo nhân lực và đãi ngộ: Có chính sách tôn vinh, đãi ngộ thiết thực cho nghệ nhân trực tiếp trình diễn, truyền nghề; hỗ trợ mở lớp đào tạo nghề gốm, dệt cho thanh niên bản địa kết hợp bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch cộng đồng, kỹ năng thuyết minh và ngoại ngữ.

Về xúc tiến và thủ tục hành chính: Đưa “Không gian văn hóa Chăm - Gốm Bàu Trúc” vào bản đồ và các tuyến điểm xúc tiến du lịch chính thức của tỉnh Khánh Hòa; rút gọn thủ tục hành chính trong quá trình triển khai mô hình, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP.

Sự đồng hành giữa chính quyền địa phương, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Công nghiệp Văn hóa, cộng đồng doanh nghiệp và người dân làng nghề được kỳ vọng sẽ tạo cú hích đưa mô hình trở thành sản phẩm văn hóa - du lịch mũi nhọn, góp phần bảo tồn di sản Chăm bền vững.

Du khách đến Ninh Phước được tự tay trải nghiệm làm gốm

Phát biểu tại Hội nghị, ông Quảng Thúc Đoan, Chủ tịch UBND xã Ninh Phước khẳng định: “Ninh Phước là vùng đất giàu bản sắc với nhiều loại hình di sản văn hóa đa dạng, nổi bật là hai làng nghề truyền thống gốm Chăm Bàu Trúc và dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp được gìn giữ, phát triển bền vững qua nhiều thế hệ.

Chính quyền địa phương luôn hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các bên hợp tác phát huy giá trị di sản gắn với thu hút du khách, góp phần nâng cao thu nhập, đời sống cho nghệ nhân và người dân”.