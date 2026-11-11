Xã Ninh Phước phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026

Sáng 11-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ninh Phước tổ chức lễ phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026, với chủ đề “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Lãnh đạo xã Ninh Phước ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2026.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ninh Phước và các đại biểu ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2026.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, tích cực hưởng ứng, đóng góp cho Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026. Nguồn quỹ vận động được sẽ sử dụng để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các đối tượng yếu thế; tập trung vào các hoạt động như: Xây dựng, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện điều kiện sinh hoạt, ổn định cuộc sống. Qua đó, góp phần bổ sung nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân.

Lãnh đạo xã Ninh Phước biểu dương các tập thể, đơn vị có thành tích xuất sắc trong vận động, đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026.

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ninh Phước, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, các thôn, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đã trực tiếp tham gia quyên góp, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ninh Phước biểu dương các tập thể, đơn vị có thành tích xuất sắc trong vận động, đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026.