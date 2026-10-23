Xã Ninh Phước khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2027 cho hơn 660 thanh niên

Từ ngày 22 đến 24-10, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Ninh Phước tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2027 cho 663 thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ trên địa bàn.

Các y, bác sĩ đo huyết áp cho thanh niên.

Tại buổi sơ tuyển, các thanh niên được kiểm tra thể lực, đo huyết áp và khám các chuyên khoa theo quy định. Căn cứ kết quả sơ tuyển, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã lựa chọn những công dân đủ điều kiện tham gia khám sức khỏe tại Trung tâm Y tế khu vực Ninh Phước. Đây là bước quan trọng trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, góp phần đánh giá tình trạng sức khỏe, bảo đảm công tác tuyển quân được thực hiện công khai, khách quan, đúng quy định.

Thanh niên được đo chiều cao trong quá trình khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Theo kế hoạch tuyển quân năm 2027, xã Ninh Phước dự kiến tuyển chọn và gọi 119 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự. Thời gian tới, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã tiếp tục tổ chức sơ tuyển đối với những thanh niên còn lại; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, phổ biến các chế độ, chính sách liên quan, tăng cường quản lý, động viên thanh niên tham gia khám tuyển, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân được giao.