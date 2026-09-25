Xã Ninh Phước giành giải nhất Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Cụm thi đua số 6

Ngày 25-9, tại xã Ninh Phước, Cụm thi đua số 6, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11).

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao giải nhất cho đội nghệ thuật quần chúng xã Ninh Phước.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao giải nhì cho đội nghệ thuật quần chúng xã Phước Hà và xã Cà Ná.

Lãnh đạo xã Phước Hậu trao giải ba cho đội nghệ thuật quần chúng xã Phước Hữu và xã Thuận Nam.

Cụm thi đua số 6 quy tụ 8 đội nghệ thuật quần chúng đến từ các xã: Anh Dũng, Phước Hữu, Phước Hậu, Phước Hà, Thuận Nam, Ninh Phước, Phước Dinh và Cà Ná. Các đội đã mang đến liên hoan 24 tiết mục thuộc nhiều thể loại như: Đơn ca, song ca, tốp ca, múa, hòa tấu và độc tấu nhạc cụ dân tộc... có nội dung ca ngợi Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc và những thành quả trong xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư. Tạo điểm nhấn tại liên hoan là những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa Chăm. Các tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc, múa truyền thống như: Lễ hội dân gian Chăm, Âm vang nguồn cội, Dâng hoa Tháp Cổ, Bến nước làng Chăm…

Tiết mục biểu diễn của đội nghệ thuật quần chúng xã Ninh Phước.

Tiết mục biểu diễn của đội nghệ thuật quần chúng xã Thuận Nam.

Hoạt động nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2026 - 2031”; đồng thời tạo sân chơi văn hóa lành mạnh để cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân các địa phương giao lưu, học hỏi, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Kết thúc ngày thi tại Cụm thi đua số 6, Ban tổ chức trao giải nhất cho đội nghệ thuật quần chúng xã Ninh Phước; 2 giải nhì thuộc về xã Phước Hà và xã Cà Ná; 2 giải ba được trao cho xã Phước Hữu và xã Thuận Nam. Các đội xã Anh Dũng, Phước Hậu và Phước Dinh nhận giải khuyến khích.