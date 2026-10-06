Xã Ninh Phước gặp mặt, chúc mừng nhân dịp Lễ hội Katê năm 2026

Nhân dịp Lễ hội Katê năm 2026 của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn, sáng 6-10, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ninh Phước tổ chức gặp mặt, chúc mừng các vị chức sắc, chức việc, người có uy tín và tín đồ tiêu biểu trên địa bàn xã.

Thường trực Đảng ủy xã Ninh Phước phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thường trực Đảng ủy xã gửi lời chúc các vị chức sắc, chức việc, người có uy tín, tín đồ tiêu biểu cùng toàn thể đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn đón Lễ hội Katê năm 2026 vui tươi, an lành, hạnh phúc. Đồng thời, ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các vị chức sắc, chức việc, người có uy tín và tín đồ tiêu biểu trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Chăm.

Thường trực Đảng ủy xã mong muốn các vị tiếp tục phát huy vai trò tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, chăm lo việc học tập của con em, xây dựng đời sống văn hóa, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo xã Ninh Phước tặng 40 phần quà cho các vị chức sắc, chức việc, người có uy tín và tín đồ tiêu biểu; tặng 4 phần quà cho Ban phong tục các thôn.

Lãnh đạo xã Ninh Phước tặng quà cho các vị chức sắc, chức việc, người có uy tín và tín đồ tiêu biểu.

Thay mặt các vị chức sắc, chức việc, người có uy tín và tín đồ tiêu biểu, ông Dương Tấn Ngọc - người có uy tín thôn Mỹ Nghiệp 2 cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo xã đối với đồng bào Chăm, nhất là việc tổ chức gặp mặt, chúc mừng nhân dịp Lễ hội Katê truyền thống. Ông cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, chăm lo việc học tập của con em, giữ gìn an ninh, trật tự, góp phần xây dựng xã Ninh Phước ngày càng phát triển.