Xã Ninh Phước có 698 công dân đủ điều kiện gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2027

Chiều 25-9, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Ninh Phước tổ chức hội nghị xét duyệt chính trị, chính sách công dân trong độ tuổi thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027.

Ông Quảng Thúc Đoan - Chủ tịch UBND xã, kiêm Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Ninh Phước phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã tiến hành kiểm tra, rà soát, xét duyệt công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ theo từng thôn; phân loại cụ thể các trường hợp miễn, tạm hoãn, chưa gọi nhập ngũ và đủ điều kiện gọi khám sức khỏe.

Nội dung xét duyệt tập trung xem xét các yếu tố về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ văn hóa, hoàn cảnh gia đình... Các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã và đại diện các thôn thảo luận, đóng góp ý kiến đối với từng trường hợp, bảo đảm việc xét duyệt khách quan, công khai, dân chủ, đúng đối tượng và đúng quy định pháp luật.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Qua xét duyệt, xã Ninh Phước có 1.694 công dân từ 18 đến 27 tuổi. Trong đó, 26 công dân thuộc diện miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự; 726 công dân tạm hoãn gọi nhập ngũ; 244 công dân đủ điều kiện nhưng chưa gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; 698 công dân đủ điều kiện gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Thời gian tới, xã Ninh Phước tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về nghĩa vụ quân sự trong Nhân dân; thực hiện niêm yết, công khai danh sách theo quy định, bảo đảm dân chủ, công bằng trong tuyển quân. Địa phương tiếp tục rà soát, bổ sung những trường hợp còn thiếu, chưa đúng đối tượng; quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, nhất là số đủ điều kiện gọi khám sức khỏe; đồng thời chuẩn bị các điều kiện, trang thiết bị phục vụ sơ tuyển và khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo kế hoạch, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2027.