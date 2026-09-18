Xã Ninh Hải triển khai nhiệm vụ năm học 2026 - 2027

Chiều 18-9, UBND xã Ninh Hải tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2025 - 2026 và triển khai nhiệm vụ năm học 2026 - 2027.

Năm học 2026 - 2027, các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục mầm non, Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đẩy mạnh giáo dục STEM/STEAM, ngoại ngữ; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng số cho học sinh. Cùng với đó đẩy mạnh chuyển đổi số, sử dụng hồ sơ điện tử, học bạ số, cơ sở dữ liệu ngành và các nền tảng số phục vụ quản lý, dạy học; nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; huy động trẻ em, học sinh ra lớp, hạn chế bỏ học; xây dựng trường học an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

Lãnh đạo xã Ninh Hải chúc mừng các tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội xã phát động phong trào thi đua năm học 2026 - 2027; các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã ký cam kết thi đua. Nội dung thi đua được triển khai theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ chuyên môn, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm học.

Lãnh đạo xã Ninh Hải chúc mừng các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Được biết, năm học 2025 - 2026, công tác giáo dục trên địa bàn xã đạt nhiều kết quả tích cực; mạng lưới trường, lớp ổn định, đáp ứng nhu cầu dạy và học. Toàn xã có 182 lớp (167 lớp công lập và 15 lớp ngoài công lập) với 5.630 trẻ, học sinh, trong đó mầm non có 1.262 trẻ, tiểu học 2.813 học sinh, THCS 1.555 học sinh. Các cơ sở giáo dục từng bước đổi mới phương pháp dạy và học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác cơ sở dữ liệu ngành, số hóa hồ sơ và sử dụng các nền tảng số trong quản lý, dạy học...

Dịp này, UBND xã Ninh Hải tặng giấy khen cho 2 tập thể, 37 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2025 - 2026; công nhận danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cho 17 tập thể, “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 37 cá nhân và “Lao động tiên tiến” cho 314 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua năm học 2025 - 2026.