Xã Ninh Hải triển khai khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2027

Ngày 26-10, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Ninh Hải phối hợp với Trạm Y tế xã tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027 cho 114 thanh niên thuộc các thôn: Bỉnh Nghĩa, Láng Me, Xóm Bằng và Xóm Bằng 2.

Hướng dẫn thủ tục khám sức khỏe cho thanh niên.

Tại buổi khám, các thanh niên được kiểm tra các chỉ số sức khỏe ban đầu cùng các nội dung khác theo quy định. Công tác khám sơ tuyển được tổ chức nhằm đánh giá bước đầu tình trạng sức khỏe của thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, làm cơ sở lựa chọn những trường hợp đủ điều kiện tham gia các vòng khám tuyển tiếp theo.

Thanh niên được kiểm tra các chỉ số sức khỏe ban đầu.

Theo kế hoạch, từ ngày 26 đến 28-10, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Ninh Hải tổ chức khám sơ tuyển cho 408 thanh niên trên địa bàn. Để bảo đảm tiến độ và chất lượng công tác tuyển quân năm 2027, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thanh niên chấp hành nghiêm thông báo khám sơ tuyển. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan, thực hiện đúng quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân theo quy định.