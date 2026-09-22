Xã Ninh Hải: Tạo nền tảng quản trị số ở cơ sở

Xã Ninh Hải đang triển khai thí điểm phần mềm quản lý khu dân cư số VNPT DC 4.0 được VNPT Khánh Hòa chuyển giao cho xã. Việc triển khai thí điểm phần mềm nhằm góp phần tăng kết nối giữa chính quyền và người dân, từng bước hình thành phương thức quản lý dựa trên dữ liệu ngay từ cơ sở.

Thí điểm phần mềm quản lý khu dân cư số

Theo đại diện VNPT Khánh Hòa, phần mềm VNPTDC 4.0 có thể hỗ trợ chính quyền địa phương và cư dân theo dõi, cập nhật thông tin dân cư; quản lý, điều hành công việc; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân; quản lý tài chính, thu - chi; thông báo, báo cáo và thống kê dữ liệu phục vụ công tác quản lý. Hệ thống này được phân quyền cho 5 nhóm đối tượng gồm: Quản trị, lãnh đạo, cán bộ, ban điều hành thôn/khu phố và cư dân, tạo kết nối thuận tiện hơn giữa ban điều hành, tổ dân phố với người dân. VNPT DC 4.0 cũng tích hợp các tiện ích như: Tra cứu, nộp hồ sơ dịch vụ công, thanh toán, theo dõi trạng thái hồ sơ, tra cứu thủ tục hành chính và quản lý thông báo.

Đại diện VNPT tập huấn sử dụng phần mềm cho cán bộ, trưởng thôn ở xã Ninh Hải.

Để triển khai phần mềm hiệu quả, VNPT Ninh Hải vừa tổ chức hướng dẫn sử dụng phần mềm cho các cán bộ, trưởng thôn trên địa bàn xã. Tham gia buổi hướng dẫn, ông Phạm Nguyễn Hoàng Phúc - Trưởng thôn Phương Cựu 2 cho biết, là người trực tiếp làm việc tại địa bàn dân cư, trưởng thôn phải nắm chắc địa bàn và tình hình người dân. Trong khi đó, thông tin thường xuyên thay đổi, công việc nhiều nên nếu chỉ quản lý bằng sổ sách, giấy tờ hoặc tổng hợp thủ công sẽ mất nhiều thời gian. Việc triển khai phần mềm VNPT DC 4.0 sẽ giúp trưởng thôn nắm thông tin nhanh hơn, quản lý công việc khoa học hơn và phối hợp với UBND xã hiệu quả hơn. Ông cũng như các trưởng thôn khác đều kỳ vọng với sự hỗ trợ của lãnh đạo xã và các cơ quan liên quan, phần mềm sẽ góp phần xây dựng chính quyền số, khu dân cư số và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Bà Phú Thị Hồng Duyên - Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Hải cho biết, công việc của trưởng thôn và lực lượng ở cơ sở ngày càng nhiều, từ nắm tình hình dân cư, hộ gia đình đến tuyên truyền chủ trương, chính sách, rà soát, thống kê, báo cáo và tiếp nhận phản ánh của người dân. Việc đưa thông tin về dân cư, địa bàn, nhiệm vụ và phản ánh của người dân lên môi trường số sẽ giúp xã nắm tình hình nhanh hơn, đồng thời hỗ trợ thôn quản lý địa bàn hiệu quả hơn.

Nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân

Theo bà Phú Thị Hồng Duyên, để phần mềm VNPT DC 4.0 phát huy hiệu quả, UBND xã xác định trước hết các thôn cần phân công người trực tiếp phụ trách, thường xuyên cập nhật dữ liệu dân cư, hộ gia đình, bảo đảm thông tin đúng người, đúng hộ, đúng địa bàn và kịp thời khi có biến động. Việc khai thác, cập nhật, chia sẻ thông tin về người dân phải đúng chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm an toàn, bảo mật. Các nhiệm vụ phù hợp cũng cần được theo dõi, cập nhật tiến độ và kết quả trên phần mềm, từng bước hình thành quy trình từ xã giao việc, thôn tiếp nhận, phân công thực hiện, cập nhật tiến độ đến hoàn thành và báo cáo kết quả. Đặc biệt, phần mềm cũng là công cụ tiếp nhận và theo dõi phản ánh, kiến nghị của người dân. Mục tiêu cuối cùng là giúp cán bộ cơ sở có thể nắm nhanh, chính xác tình hình địa bàn qua dữ liệu, giảm thời gian tổng hợp thủ công, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân.

Theo ông Nguyễn Minh Trường - Giám đốc VNPT Khánh Hòa, phần mềm quản lý khu dân cư số VNPT DC 4.0 được triển khai nhằm hỗ trợ công tác quản lý và ứng dụng công nghệ tại các thôn, tổ dân phố. Xã Ninh Hải là một trong những đơn vị tiên phong triển khai giải pháp này. Địa phương đã đầu tư hạ tầng công nghệ, bảo đảm an toàn thông tin, chuẩn hóa dữ liệu đầu vào; đồng thời tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ xã và ban quản lý các thôn để đưa hệ thống vào vận hành. Đến nay, hệ thống đã tiếp nhận và số hóa 6.027/7.770 hộ dân trên địa bàn xã, đạt 77,6%.

Thời gian tới, VNPT Khánh Hòa tiếp tục tiếp nhận ý kiến từ cán bộ, người dân để hoàn thiện tính năng, đơn giản hóa giao diện; kết nối VNPT DC 4.0 với các hệ thống chính quyền điện tử, dịch vụ công trực tuyến và cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng thời hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình vận hành và phối hợp để nhân rộng mô hình.