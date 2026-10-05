Xã Ninh Hải sắp xếp, kiện toàn các tổ chức đảng

Sáng 5-10, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ninh Hải tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về sắp xếp, củng cố, kiện toàn tổ chức đảng trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy xã công bố các quyết định kết thúc hoạt động của Đảng bộ Các cơ quan Đảng và Đảng bộ UBND xã; chuyển đổi mô hình 5 tổ chức đảng gồm: Đảng bộ Công an, Chi bộ Quân sự, Chi bộ Trạm Y tế, Chi bộ Công ty TNHH Đầm Vua và Chi bộ Muối Tri Hải thành tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy xã.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng thời, hội nghị công bố quyết định thành lập 10 chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã, gồm: Chi bộ Ban Xây dựng Đảng; Chi bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra; Chi bộ Văn phòng Đảng ủy; Chi bộ Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam; Chi bộ HĐND xã; Chi bộ Văn phòng HĐND - UBND; Chi bộ Phòng Kinh tế; Chi bộ Phòng Văn hóa; Chi bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công và Chi bộ Trung tâm Dịch vụ, sự nghiệp công. Các quyết định chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư các đảng bộ, chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã cũng được công bố tại hội nghị.

Lãnh đạo xã Ninh Hải trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo xã Ninh Hải đề nghị 2 đảng bộ kết thúc hoạt động khẩn trương thực hiện công tác bàn giao, bảo đảm hoạt động của các tổ chức đảng được duy trì thường xuyên, liên tục. Các tổ chức đảng mới thành lập, chuyển đổi mô hình cần sớm rà soát, xây dựng, điều chỉnh quy chế làm việc, chương trình công tác, kiểm tra, giám sát và phân công nhiệm vụ phù hợp với mô hình mới. Cấp ủy, bí thư, phó bí thư các tổ chức đảng tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, nhất là trách nhiệm người đứng đầu, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.