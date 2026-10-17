Xã Ninh Hải ra mắt công trình số hóa di tích quốc gia đình Tri Thủy

Sáng 17-10, Đoàn Thanh niên xã Ninh Hải tổ chức lễ ra mắt công trình thanh niên “Số hóa di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đình Tri Thủy”. Hoạt động nhằm góp phần ứng dụng công nghệ số trong bảo tồn, quảng bá và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn.

Quang cảnh lễ ra mắt công trình thanh niên.

Công trình được thực hiện bằng hình thức xây dựng mã QR tích hợp thông tin, hình ảnh giới thiệu về di tích đình Tri Thủy. Thông qua việc sử dụng điện thoại thông minh quét mã QR, người dân và du khách có thể dễ dàng tìm hiểu về lịch sử hình thành, giá trị kiến trúc, nghệ thuật và những nét văn hóa đặc trưng của di tích. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu, tiếp cận thông tin, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh di tích đến đông đảo người dân và du khách.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại công trình thanh niên “Số hóa di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đình Tri Thủy”.

Việc công trình đi vào hoạt động không chỉ thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Ninh Hải trong chuyển đổi số mà còn góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên và cộng đồng trong gìn giữ, phát huy giá trị di sản văn hóa địa phương.