Xã Ninh Hải quán triệt các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy

Ngày 23-9, Đảng ủy xã Ninh Hải tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy xã.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt Nghị quyết số 24 ngày 22-8-2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 25 ngày 22-8-2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới; các quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm và đặt hàng cung cấp thông tin cho cơ sở.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hội nghị cũng phổ biến Nghị quyết số 22 ngày 28-8-2026 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về xây dựng phường Phan Rang và các phường lân cận thành đô thị hạt nhân của khu vực phía Nam tỉnh; các chủ trương, nhiệm vụ về công tác dân tộc, tôn giáo; xây dựng Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân; phòng, chống tội phạm. Bên cạnh đó, các đại biểu còn được phổ biến các nội dung: giáo dục chính trị, tư tưởng; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển kinh tế biển, thu hút đầu tư nước ngoài, quản lý đất đai và một số nội dung liên quan.

Hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên kịp thời nắm vững các chủ trương, quy định mới của Đảng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Trên cơ sở đó, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tiếp tục tổ chức phổ biến, cụ thể hóa các nội dung phù hợp với tình hình thực tế, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.