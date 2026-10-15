Xã Ninh Hải phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026

Ngày 15-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ninh Hải tổ chức hội nghị tổng kết công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024 - 2026 và phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Giai đoạn 2024 - 2026, công tác an sinh xã hội trên địa bàn xã đạt nhiều kết quả tích cực. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” hơn 315 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 52 căn nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí 2,6 tỷ đồng. Cùng với đó, các hoạt động chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo được quan tâm triển khai, góp phần cải thiện đời sống người dân. Thời gian tới, địa phương tiếp tục huy động các nguồn lực thực hiện chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ giải quyết việc làm, nâng cao đời sống người dân, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Các đại biểu phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm chung tay chăm lo cho người nghèo. Ngay tại lễ phát động, các đại biểu, cán bộ, công chức, viên chức và doanh nghiệp đã đóng góp hơn 12 triệu đồng.

Thời gian tiếp nhận ủng hộ từ ngày 17-10 đến hết ngày 18-11-2026, bằng tiền mặt tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ninh Hải hoặc chuyển khoản qua tài khoản Quỹ “Vì người nghèo” tại Kho bạc Nhà nước Khu vực XIV, Phòng Giao dịch số 5.

Lãnh đạo xã trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024 - 2026 và vận động Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ninh Hải khen thưởng 9 tập thể và 4 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024 - 2026 và vận động Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026.