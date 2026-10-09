Xã Ninh Hải phát động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia

Sáng 9-10, UBND xã Ninh Hải tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia (10-10).

Quang cảnh lễ phát động.

Phát biểu tại lễ phát động, lãnh đạo UBND xã Ninh Hải đề nghị các cơ quan, đơn vị phát huy vai trò tiên phong của cán bộ, công chức trong ứng dụng công nghệ số; vận động người dân sử dụng các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt.

Các đại biểu tham dự lễ phát động.

Các thôn và Tổ công nghệ số cộng đồng tiếp tục đưa phần mềm Quản lý khu dân cư số DC 4.0 vào sử dụng thực tế, phát huy hiệu quả trong quản lý, cập nhật thông tin, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và tăng cường tương tác giữa chính quyền với người dân. Qua đó, từng bước hình thành thói quen sử dụng công nghệ số trong cộng đồng, góp phần xây dựng chính quyền số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Các lực lượng diễu hành tuyên truyền lưu động trên địa bàn xã.

Ngay sau buổi phát động, các lực lượng tham gia hội nghị đã diễu hành tuyên truyền lưu động tại các trục đường chính trên địa bàn xã Ninh Hải và hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng phần mềm DC 4.0 tại thôn Phương Cựu 3.