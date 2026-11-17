Ngày 17-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ninh Hải tổ chức họp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026) gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11).

Quang cảnh buổi họp mặt.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng và phát triển của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; khẳng định vai trò của Mặt trận trong tập hợp, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy truyền thống đó, thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ninh Hải và các tổ chức chính trị - xã hội đã tích cực vận động Nhân dân hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân, nhất là các hộ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lãnh đạo xã Ninh Hải tặng hoa chúc mừng.

Dịp này, lãnh đạo Đảng ủy xã tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; UBND xã Ninh Hải khen thưởng 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2026; Ủy ban MTTQ Việt Nam xã biểu dương, khen thưởng 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

UBND xã khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2026.

Sau buổi họp mặt, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức các trò chơi với sự tham gia của 12 đội đến từ các thôn trên địa bàn nhằm tạo không khí vui tươi, tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng.