Xã Ninh Hải đạt nhiều kết quả tích cực trong 9 tháng năm 2026

Ngày 1-10, Đảng ủy xã Ninh Hải tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã mở rộng nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026.

Trong 9 tháng, Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai theo chương trình, kế hoạch; công tác phát triển đảng viên đạt 100% chỉ tiêu với 20 đảng viên được kết nạp.

Lãnh đạo xã Ninh Hải chủ trì hội nghị.

Kinh tế tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ đạt hơn 74,2%. Thu ngân sách địa phương đạt hơn 33,8 tỷ đồng, bằng 118,4% kế hoạch năm; giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 72,2% kế hoạch. Xã đạt 5/10 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Công tác an sinh xã hội được quan tâm; giải quyết việc làm đạt gần 145% kế hoạch, có 6 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong 3 tháng cuối năm, Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch. Cùng với đó, địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; triển khai Kế hoạch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số...