Xã Ninh Hải công bố và trao quyết định về công tác cán bộ

Sáng 2-11, UBND xã Ninh Hải tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội xã công bố các quyết định về điều động, bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, ông Hồ Văn Nam - Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng Kinh tế xã; ông Nguyễn Công Toàn - Trưởng phòng Kinh tế xã được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án xã. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 2-11-2026.

Lãnh đạo xã Ninh Hải trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ nhận nhiệm vụ mới.

Phát biểu giao nhiệm vụ, lãnh đạo xã Ninh Hải đề nghị các cán bộ được điều động, bổ nhiệm khẩn trương bàn giao công việc, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới; phát huy năng lực, sở trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.