Từ ngày 23 đến 26-11, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) xã Ninh Hải phối hợp với Trung tâm Y tế Ninh Hải tổ chức khám sức khỏe NVQS cho 237 công dân đủ điều kiện gọi khám sức khỏe trên địa bàn xã.

Hướng dẫn thanh niên làm thủ tục khám sức khỏe.

Tại buổi khám sức khỏe, các thanh niên được kiểm tra toàn diện về thể lực, chiều cao, cân nặng, thị lực, huyết áp và các chuyên khoa theo quy định… Trên cơ sở kết quả khám, Hội đồng NVQS xã căn cứ đánh giá, phân loại sức khỏe của từng thanh niên phục vụ công tác tuyển chọn công dân đủ điều kiện thực hiện NVQS và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2027.

Đợt khám sức khỏe diễn ra từ ngày 23 đến 26-11.

Năm 2027, xã Ninh Hải được giao chỉ tiêu tuyển chọn 72 công dân nhập ngũ. Để hoàn thành chỉ tiêu, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thanh niên chấp hành nghiêm lệnh gọi khám sức khỏe; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi công dân và gia đình trong thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu tỉnh giao.