Xã Ninh Hải bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 114 học viên

Sáng 5-10, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh xã Ninh Hải tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 cho 114 cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, nhân viên và thành viên ban quản lý các thôn trên địa bàn xã.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng.

Trong thời gian học tập (từ ngày 5 đến 8-10), các học viên được nghiên cứu những nội dung: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; vấn đề dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Các đại biểu tham dự lớp bồi dưỡng.

Bên cạnh đó, học viên được trang bị những nội dung cơ bản của các luật về quốc phòng, an ninh; công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng và chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

Các học viên tham dự lớp bồi dưỡng.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các lực lượng ở cơ sở về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; vận dụng kiến thức được trang bị vào thực hiện nhiệm vụ, góp phần gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh tại địa phương.

DẠ NGUYỆT - THANH CHÂU