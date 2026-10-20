Xã Ninh Cường đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính

Bàn giao nhiệm vụ cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số xã Ninh Cường cho Công an xã quản lý.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Văn Long, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số xã…

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong 9 tháng năm 2026, xã Ninh Cường đạt nhiều kết quả trong ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính. Có 2.966 văn bản đi được ký số, đạt 100%; 100% cuộc họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy được tổ chức trên hệ thống phòng họp không giấy.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tiếp nhận 4.875 hồ sơ, trong đó 4.401 hồ sơ trực tuyến, chiếm 90,28%; số hóa toàn bộ hồ sơ tiếp nhận. Công an xã tiếp nhận 2.276 hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến, 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn.

Toàn xã có 5.326 trường hợp kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, đạt 98,5%. Chuyển đổi số tiếp tục được triển khai trong các lĩnh vực giáo dục, y tế và sản xuất, kinh doanh. Cả 6/6 trường học thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt; 9.111 lượt khám, chữa bệnh sử dụng căn cước công dân gắn chip hoặc tài khoản VNeID.

Xã hướng dẫn 332 hộ kinh doanh, hợp tác xã ứng dụng công nghệ số, hỗ trợ đưa 3 sản phẩm lên sàn thương mại điện tử; 282 cơ sở kinh doanh triển khai thanh toán không dùng tiền mặt, đạt tỷ lệ 85%. Tuy nhiên, còn 3.340 trường hợp dữ liệu đất đai thiếu hoặc sai thông tin cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị đã thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo lĩnh vực phụ trách, nêu khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp thời gian tới.

Cũng tại hội nghị, Đảng ủy xã Ninh Cường đã tổ chức bàn giao nhiệm vụ cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số xã Ninh Cường cho Công an xã quản lý, nhằm bảo đảm công tác tham mưu, theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số được duy trì liên tục, thống nhất.

Đồng chí Trần Văn Long, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số xã phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Long, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số xã yêu cầu rà soát, phân loại 92 nhiệm vụ, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và sản phẩm đầu ra; tập trung hoàn thiện dữ liệu đảng viên, đất đai, dân cư, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh.

Đối với nhiệm vụ được bàn giao, Công an xã cần chủ động tham mưu, theo dõi, đôn đốc hoạt động của Ban Chỉ đạo, bảo đảm công việc liên tục, không gián đoạn; các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo chức năng, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ năm 2026.