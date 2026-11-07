Xã Ninh Châu hoàn thành việc thực hiện kết luận sau thanh tra

Cụ thể về xử lý hành chính, UBND xã Ninh Châu đã tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm nghiêm túc đối với các tập thể, cá nhân có vi phạm, khuyết điểm, tồn tại trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng và tài chính. Cùng đó, xác định rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan và biện pháp khắc phục, chấn chỉnh để thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

UBND xã Ninh Châu đã thực hiện nghiêm túc và hoàn thành các nội dung xử lý sau thanh tra về hành chính và kinh tế - Ảnh: B.T

Xử lý về kinh tế, UBND xã cũng đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các quyết định xử lý sau thanh tra của Thanh tra tỉnh trong việc yêu cầu Chủ tịch UBND xã Ninh Châu thu hồi nộp vào tài khoản tạm giữ số tiền sai phạm do lập, thẩm định, phê duyệt dự toán và nghiệm thu một số công trình xây dựng cơ bản không đúng quy định; giảm trừ giá trị nghiệm thu và thanh quyết toán các công trình xây lắp chưa thực hiện hoàn thành; tiến hành thủ tục hoàn trả phần thuế VAT tính sai tại các công trình đường giao thông nông thôn để xử lý theo quy định.

Cụ thể, UBND xã Ninh Châu đã ban hành công văn gửi Thuế cơ sở 1 về việc đề nghị hoàn trả tiền thuế công trình đã nộp theo kết luận thanh tra với số tiền 65,652 triệu đồng. Chỉ đạo Ban quản lý dự án của xã ban hành công văn về việc nộp tiền vào tài khoản tạm giữ theo quyết định của Thanh tra tỉnh đối với các công ty có liên quan đến các số tiền sai phạm với số tiền 52,458 triệu đồng.

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại dịch vụ Quang Minh đã nộp vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc nhà nước khu vực VII số tiền 34,221 triệu đồng.

Hạng mục cây xanh gồm cây dừa và bàng Đài Loan trị giá hơn 304,8 triệu đồng tại dự án Hạ tầng kỹ thuật bãi tắm Tân Định (thuộc xã Hải Ninh cũ) trồng bị chết hết nay đã thực hiện giảm trừ không thanh toán - Ảnh: B.T

Đối với việc giảm trừ giá trị nghiệm thu và thanh quyết toán các công trình xây lắp. Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã, Văn phòng HĐND-UBND xã, Ban quản lý dự án xã đã phối hợp với Phòng Kinh tế xã và các đơn vị tiến hành đối chiếu công nợ và giảm trừ quyết toán theo quy định. Cụ thể như đã giảm trừ hạng mục công trình Xây lắp hạ tầng bải tắm Tân Định số tiền 340,62 triệu đồng đối với đơn vị thi công là Công ty TNHH Hoa Phát...

Trước đó, ngày 6/9/2026 Báo và Phát thanh truyền hình Quảng Trị đăng bài “Nhiều vi phạm trong đầu tư xây dựng, tài chính” phản ánh việc qua thanh tra tại xã Ninh Châu, Thanh tra tỉnh chỉ rõ nhiều khuyết điểm, vi phạm trong quản lý đầu tư xây dựng, tài chính và xác định trách nhiệm trực tiếp để xảy ra các vi phạm này thuộc một số đơn vị chức năng của UBND huyện Quảng Ninh (cũ); các chủ tịch, công chức tài chính-kế toán và địa chính-xây dựng thuộc UBND các xã cũ; kế toán và hiệu trưởng các trường học...