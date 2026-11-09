Xã Như Xuân: Nhiều thiệt hại về nhà ở, hạ tầng giao thông và sản xuất nông nghiệp do mưa lớn

Mưa lớn gây sạt lở tại một số tuyến đường trên địa bàn xã Như Xuân.

Theo báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Như Xuân, mưa lớn kéo dài diện rộng đã gây ra những ảnh hưởng tại một số khu vực trên địa bàn. Trong đó, có 5 hộ dân tại thôn Tân Bình bị sạt lở taluy âm/dương ảnh hưởng trực tiếp vào nhà ở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Cùng với đó, tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn cùng một số tuyến đường tỉnh và đường xã đã xuất hiện tình trạng sạt lở taluy tại một số điểm với khối lượng đất đá sạt lở ước khoảng 300 m3.

Mưa lớn cũng làm ngập cục bộ khoảng 15 ha hoa màu và rau màu cùng 0,9 ha rừng trồng bị thiệt hại. Ngoài ra, ngập úng làm chết khoảng 360 con gà. Đặc biệt, diện tích nuôi trồng thủy sản tại các hồ nhỏ chịu thiệt hại nặng với khoảng 8,8 ha.

UBND xã Như Xuân đã chỉ đạo các lực lượng bám sát cơ sở, huy động lực lượng hỗ trợ các hộ gia đình bị sạt lở nhà ở khắc phục tạm thời, dọn dẹp khối lượng đất đá sạt lở trên các tuyến giao thông nhằm đảm bảo lưu thông an toàn.

Đồng thời thống kê chi tiết thiệt hại để có phương án hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất trong thời gian sớm nhất.