Xã Nhữ Khê đưa chợ truyền thống lên môi trường số, mở rộng kênh tiêu thụ nông sản

Lãnh đạo xã Nhữ Khê trực tiếp tham gia livestream, giới thiệu, quảng bá sản phẩm đặc trưng của địa phương trên chợ số.

Đưa sản phẩm địa phương lên môi trường số

Tại chương trình khai mạc, 5 sản phẩm gồm ổi lê, trứng vịt trắng, mì khô, chè Bát Tiên và chè móc câu được giới thiệu, quảng bá và bán qua livestream.

Thông qua hình thức này, người xem có thể trực tiếp tương tác, tìm hiểu thông tin về sản phẩm, giá bán và đăng ký mua hàng trực tuyến. Đây được xem là bước chuyển từ phương thức tiêu thụ truyền thống sang kết hợp giữa chợ trực tiếp và thương mại số, tạo thêm kênh tiếp cận người tiêu dùng cho các hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Theo kế hoạch, xã Nhữ Khê sẽ lựa chọn khoảng 10-15 sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp, ẩm thực và các sản phẩm đặc trưng có tiềm năng để quảng bá, livestream, bán hàng và kết nối tiêu thụ trên môi trường số.

Các hộ kinh doanh được hướng dẫn những kỹ năng cơ bản như sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội; chụp ảnh, quay video sản phẩm; thực hiện livestream, bán hàng trực tuyến và thanh toán bằng mã QR.

Người dân từng bước thích ứng với phương thức thanh toán không dùng tiền mặt qua mã QR tại Chợ chuyển đổi số (4.0).

Duy trì livestream, kết nối tiêu thụ

Theo kế hoạch, các phiên livestream giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm sẽ được duy trì vào thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần. Trung tâm Dịch vụ công xã phối hợp với Viettel khu vực Yên Sơn xây dựng và vận hành kênh bán hàng trực tuyến, hỗ trợ quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm của địa phương.

Cùng với bán hàng trực tuyến, xã Nhữ Khê triển khai thanh toán không dùng tiền mặt tại chợ, hướng dẫn các hộ kinh doanh mở tài khoản và sử dụng mã QR trong giao dịch.

Địa phương cũng tổ chức bộ phận tiếp nhận, thống kê và sắp xếp đơn hàng; đồng thời phối hợp với đơn vị vận chuyển để đưa sản phẩm đến người mua.

Việc hình thành Chợ chuyển đổi số (4.0) không chỉ mở rộng phương thức mua bán mà còn tạo điều kiện để các hộ sản xuất, kinh doanh tiếp cận công cụ số, nâng cao kỹ năng quảng bá và từng bước xây dựng thương hiệu sản phẩm địa phương.

Mô hình cũng góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong tiêu thụ nông sản, tăng khả năng kết nối trực tiếp giữa người sản xuất và người tiêu dùng, qua đó mở thêm hướng phát triển thị trường cho các sản phẩm nông nghiệp, OCOP và sản phẩm đặc trưng của xã Nhữ Khê.