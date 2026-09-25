Xã Nho Quan trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu

Các đại biểu trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Trong 2 ngày, Hội trại Trung thu đã diễn ra các trò chơi dân gian và thi đấu các môn bóng đá thiếu niên, bơi nam, nữ, bóng chuyền, nhảy bao bố, thi kéo co. Ở phần thi hội trại và văn nghệ, 12 thôn đã mang đến nhiều ý tưởng sáng tạo, tiểu trại đẹp, các tiết mục văn nghệ được đầu tư dàn dựng công phu, góp phần tạo nên không gian ngày hội vui tươi, hấp dẫn và đoàn kết.

Bế mạc Hội trại, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 8 giải khuyến khích toàn đoàn cho các đơn vị tham gia Hội trại; trao 12 suất quà cho 12 chi đoàn thôn và trao giải các nội dung thi đấu thể thao.

Lãnh đạo xã Nho Quan trao giải Nhất toàn đoàn Hội trại Trung thu cho thôn Lạng Phong.

Nhân dịp này, xã Nho Quan đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và một số doanh nghiệp trên địa bàn xã tổ chức trao tặng 150 suất quà cho học sinh thuộc hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng. Mỗi phần quà được trao tặng thể hiện tình cảm, sự sẻ chia và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng đối với trẻ em, giúp các em có một mùa Trung thu vui tươi, đầm ấm.