Xã Nho Quan tổ chức Liên hoan văn nghệ quần chúng lần thứ I, năm 2026

Lãnh đạo xã Nho Quan trao cờ lưu niệm cho các đoàn tuyển tham gia Liên hoan.

Tới dự có lãnh đạo xã Nho Quan, các đơn vị quân đội, lãnh đạo các trường học trên địa bàn xã và đông đảo bà con nhân dân đến xem và cổ vũ.

Các đại biểu dự chương trình.

Tham dự Liên hoan có 13 đoàn tuyển, đại diện 12 thôn và Câu lạc bộ Đàn và hát chèo, dân ca của xã. Mỗi đoàn mang đến một sắc màu nghệ thuật, tình yêu và niềm tự hào về quê hương Nho Quan. Các tiết mục tham gia được dàn dựng công phu với nhiều thể loại như: đơn ca, song ca, tốp ca, múa, hát chèo… Các tiết mục có sự kết hợp giữa các loại hình nghệ thuật truyền thống và hiện đại.

Nội dung các tiết mục tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước; truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc; đồng thời phản ánh thành tựu trong phong trào chung sức xây dựng đô thị văn minh và phát triển quê hương Nho Quan hôm nay.

Tiết mục tham gia liên hoan của đoàn tuyển thôn Phong Lạc.

Tiết mục tham gia Liên hoan của đoàn tuyển thôn Hồng Phong.

Liên hoan là hoạt động cụ thể thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa năm 2026 trên địa bàn xã; là dịp để các thôn, các câu lạc bộ giao lưu, học hỏi, giới thiệu nét đẹp văn hóa của địa phương, góp phần nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho Nhân dân.

Qua Liên hoan, xã tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng những hạt nhân văn nghệ, khuyến khích sự sáng tạo và tạo động lực phát triển phong trào văn nghệ tại cơ sở.