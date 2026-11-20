Lãnh đạo xã Nho Quan tặng hoa chúc mừng các nhà trường.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang và ý nghĩa lịch sử của Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; đồng thời khẳng định vai trò, vị trí quan trọng và ghi nhận những đóng góp to lớn của các thế hệ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo của địa phương.

Năm học 2026 - 2027, xã Nho Quan hiện có 6 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập, với gần 500 cán bộ, giáo viên, nhân viên, 190 nhóm lớp và 6.030 trẻ em, học sinh. Sau khi sắp xếp, kiện toàn tổ chức, các nhà trường đã nhanh chóng ổn định hoạt động, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phù hợp; duy trì nền nếp dạy và học tại các trường chính và phân hiệu, bảo đảm các điều kiện phục vụ học tập của học sinh.

Các nhà trường chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học; đồng thời tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, quan tâm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật, bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, thân thiện và bình đẳng.

Năm học 2025 - 2026, ngành Giáo dục xã Nho Quan đã đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác giáo dục đào tạo. Tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo 5 tuổi ra lớp đạt 100%; các trường tiểu học duy trì 100% học sinh học 2 buổi/ngày; tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99,82%.

Tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2025 - 2026, học sinh xã Nho Quan xuất sắc giành 20 giải, gồm 3 giải Nhì, 10 giải Ba và 7 giải Khuyến khích. Đặc biệt, trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027, toàn xã có 5 học sinh trúng tuyển Trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy. Bên cạnh đó còn có nhiều học sinh đạt thành tích tại các cuộc thi ngoại ngữ, khoa học kỹ thuật, thể dục, thể thao.

Các đồng chí lãnh đạo xã Nho Quan chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy, cô giáo tại chương trình gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Đinh Thị Nhung, Bí thư Đảng ủy xã Nho Quan ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo của địa phương thời gian qua.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, đội ngũ nhà giáo tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phát triển đội ngũ, tiên phong trong chuyển đổi số, xây dựng môi trường giáo dục an toàn; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục và xây dựng xã hội học tập…

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo xã Nho Quan đã tặng hoa chúc mừng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các nhà trường, thể hiện sự quan tâm, tri ân và ghi nhận những đóng góp của các thầy giáo, cô giáo đối với sự nghiệp trồng người.