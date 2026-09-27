Trận đấu tranh giải ba giữa đội xã Quan Sơn và xã Tân Tri

Trận chung kết giữa đội xã Vũ Lễ và xã Nhất Hoà

Sau 4 ngày thi đấu sôi nổi (từ 24 - 27/9), các vận động viên đến từ 8 đội thuộc các xã, đơn vị gồm: Bắc Sơn, Nhất Hoà, Tân Tri, Hưng Vũ, Vũ Lễ, Quan Sơn, Vũ Lăng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã cống hiến cho khán giả những trận đấu hay, những pha bóng đẹp mắt, thu hút sự theo dõi, cổ vũ của đông đảo cổ động viên trên địa bàn trong và ngoài xã.

Kết thúc, Ban Tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba cho các đội bóng xuất sắc. Trong đó, giải nhất đã thuộc về đội xã Nhất Hoà.

Đông đảo người dân đến theo dõi và cổ vũ cho các vận động viên

Đội xã Nhất Hoà vô địch Giải bóng chuyền xã Bắc Sơn mở rộng năm 2026

Giải bóng chuyền tại xã Bắc Sơn được tổ chức thường niên, qua đây nhằm góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe và đời sống văn hóa, tinh thần trong Nhân dân cũng như hưởng ứng phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại". Đây cũng là hoạt động chào mừng kỷ niệm 86 năm Ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 - 27/9/2026).