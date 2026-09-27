Xã Nhất Hoà vô địch Giải bóng chuyền xã Bắc Sơn mở rộng năm 2026
Ngày 27/9, tại sân vận động trung tâm xã, UBND xã Bắc Sơn tổ chức bế mạc Giải bóng chuyền xã Bắc Sơn mở rộng năm 2026.
Sau 4 ngày thi đấu sôi nổi (từ 24 - 27/9), các vận động viên đến từ 8 đội thuộc các xã, đơn vị gồm: Bắc Sơn, Nhất Hoà, Tân Tri, Hưng Vũ, Vũ Lễ, Quan Sơn, Vũ Lăng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã cống hiến cho khán giả những trận đấu hay, những pha bóng đẹp mắt, thu hút sự theo dõi, cổ vũ của đông đảo cổ động viên trên địa bàn trong và ngoài xã.
Kết thúc, Ban Tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba cho các đội bóng xuất sắc. Trong đó, giải nhất đã thuộc về đội xã Nhất Hoà.
Giải bóng chuyền tại xã Bắc Sơn được tổ chức thường niên, qua đây nhằm góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe và đời sống văn hóa, tinh thần trong Nhân dân cũng như hưởng ứng phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại". Đây cũng là hoạt động chào mừng kỷ niệm 86 năm Ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 - 27/9/2026).
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/doi-xa-nhat-hoa-vo-dich-giai-bong-chuyen-xa-bac-son-mo-rong-nam-2026-5105452.html