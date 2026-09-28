Xã Nhà Bè (TPHCM): Áp lực trước tốc độ gia tăng dân số nhanh

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong khảo sát tình hình quản lý, sử dụng biên chế tại xã Nhà Bè. Thực hiện: VĂN MINH

Báo cáo tại buổi khảo sát, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nhà Bè Nguyễn Kiều Thu cho biết, xã có quy mô dân số lớn, tốc độ đô thị hoá nhanh. Xã có nhiều khu dân cư, chung cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo cùng nhiều công trình, đầu mối hạ tầng quan trọng của TPHCM.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nhà Bè Nguyễn Kiều Thu báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thông tin thêm về tốc độ gia tăng dân số trên địa bàn, Chủ tịch UBND xã Nhà Bè Võ Phan Lê Nguyễn cho biết, xã có tốc độ gia tăng dân số rất nhanh. Cụ thể, qua thống kê đến cuối năm 2025, xã có hơn 172.400 dân. Đến tháng 9-2026, dân số đã hơn 190.000 dân. Dự báo đến cuối năm 2026, dân số của xã sẽ trên 200.000 dân.

Chủ tịch UBND xã Nhà Bè Võ Phan Lê Nguyễn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

"Hiện nay, khối lượng công việc lớn, phạm vi quản lý rộng, thường xuyên phát sinh nhiệm vụ đột xuất. Đội ngũ cán bộ, công chức của xã phải đảm nhiệm khối lượng công việc và áp lực lớn, nhất là ở các lĩnh vực có khối lượng hồ sơ, nhiệm vụ phát sinh thường xuyên, yêu cầu phối hợp và xử lý liên ngành", Chủ tịch UBND xã Nhà Bè Võ Phan Lê Nguyễn cho biết.

Qua rà soát, xã không có biên chế thừa, việc bố trí cơ bản phù hợp vị trí việc làm. Tuy nhiên, một số vị trí còn thiếu nhân lực so với khối lượng công việc. Nhiều công chức phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực, ảnh hưởng đến tính chuyên sâu và tạo áp lực trong tham mưu, xử lý nhiệm vụ, nhất là ở khối Đảng và chính quyền.

Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM Nguyễn Hoàng Ân trao đổi với xã Nhà Bè về tốc độ gia tăng dân số. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trước khối lượng và áp lực công việc rất lớn, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nhà Bè kiến nghị Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về việc giao, quản lý và sử dụng biên chế cần căn cứ quy mô dân số, diện tích, tốc độ đô thị hóa, số lượng tổ chức Đảng, đảng viên, đối tượng quản lý và khối lượng công việc thực tế.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Nguyễn Thị Ngọc Yến phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sau khi nghe các ý kiến trao đổi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong lưu ý, xã Nhà Bè tập trung rà soát lại vị trí việc làm gắn với đặc thù và yêu cầu nhiệm vụ của địa phương trong bối cảnh hiện nay để làm cơ sở quản lý, sử dụng biên chế cho hợp lý, phù hợp.

Đồng chí lưu ý thêm, xã Nhà Bè quan tâm đổi mới phương pháp, quy trình làm việc gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực số, sử dụng thành thạo các công cụ, phần mềm vào công việc.. Từ đó, giúp giảm tải áp lực công việc, phục vụ người dân tốt hơn trong bối cảnh dân số tăng nhanh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong và các đại biểu dự buổi khảo sát. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM yêu cầu đánh giá cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị của xã một cách chặt chẽ dựa trên chỉ số hiệu suất công việc (KPI). Đây là cơ sở để đánh giá năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Xã Nhà Bè đạt 5/5 tiêu chuẩn của đơn vị hành chính phường theo quy định tại Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tại kỳ họp thứ 2, HĐND xã Nhà Bè đã thông qua chủ trương thành lập phường Nhà Bè trên cơ sở nguyên trạng xã Nhà Bè. Việc vận hành mô hình quản lý phường Nhà Bè sẽ có tác động tích cực, mạnh mẽ đưa kinh tế - xã hội trên địa bàn ngày càng phát triển, đời sống người dân ngày càng được nâng lên; tiến đến mục tiêu xây dựng phường Nhà Bè trở thành “Đô thị Xanh - Thông minh - Hiện đại”.