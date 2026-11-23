Từng nuôi tôm trong ao đất, ông Nguyễn Trường Giang, ngụ ấp Lê Năm, hiểu rõ những rủi ro khi môi trường nước không ổn định. Khi chuyển sang mô hình nuôi tôm siêu thâm canh tuần hoàn nước, ông đầu tư hệ thống xử lý nước theo quy trình khép kín.

Nước từ ao nuôi tôm được dẫn qua các ao cá rô phi, ao rong và ao lắng để xử lý trước khi tái sử dụng. Nhờ đó, lượng nước phải thay mới được hạn chế, giảm phát tán chất thải ra môi trường bên ngoài, điều kiện ao nuôi được kiểm soát tốt hơn. Với mô hình này, năng suất có thể đạt gần 30 tấn/ha/vụ nuôi.

Ông Nguyễn Trường Giang (bên trái) kiểm tra đàn tôm gần 1 tháng tuổi, theo dõi quá trình sinh trưởng để kịp thời điều chỉnh các yếu tố môi trường ao nuôi.

Ông Nguyễn Trường Giang, chia sẻ: “Nuôi tuần hoàn quan trọng nhất là kiểm soát được nguồn nước. Nước được xử lý rồi đưa trở lại ao nuôi nên môi trường ổn định hơn, tôm khỏe, hạn chế dịch bệnh. Người nuôi cũng giảm phụ thuộc vào thuốc, kháng sinh, hướng đến tạo ra sản phẩm chất lượng và an toàn hơn”.

Điểm khác biệt của mô hình không chỉ nằm ở khả năng nâng cao năng suất trên cùng diện tích, mà còn ở sự thay đổi trong cách quản lý môi trường sản xuất. Thay vì lấy nước vào ao nuôi rồi xả ra ngoài sau một thời gian sử dụng, nguồn nước được xử lý qua nhiều công đoạn trước khi tái sử dụng.

Hệ thống ao xử lý nước được bố trí liên hoàn, giúp tái sử dụng nguồn nước và giảm lượng chất thải phát sinh.

Cách làm này góp phần giảm áp lực lên nguồn nước tự nhiên, hạn chế nguy cơ ô nhiễm chéo giữa các ao nuôi, đồng thời giúp người dân chủ động hơn trong quản lý sản xuất. Đây là yêu cầu ngày càng quan trọng đối với vùng nuôi tôm siêu thâm canh.

Hiện Xã Nguyễn Việt Khái có gần 472 ha nuôi tôm siêu thâm canh; trong đó, hơn 53 hộ đã áp dụng mô hình tuần hoàn với diện tích trên 111 ha. Những con số này cho thấy mô hình đang từng bước được người dân đón nhận. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả lâu dài, việc đầu tư hệ thống cần đi đôi với tuân thủ quy trình kỹ thuật, thường xuyên theo dõi chất lượng nước và quản lý chất thải.

Kỹ sư Khuyến nông Nguyễn Việt Xô, Trung tâm Công ích Xã Nguyễn Việt Khái, cho biết: “Nuôi tuần hoàn giúp người dân giảm lượng nước thay mới, hạn chế xả thải và chủ động hơn trước biến động môi trường. Tuy nhiên, hiệu quả phụ thuộc rất lớn vào quy trình vận hành. Chúng tôi chú trọng hướng dẫn người nuôi xử lý nước, quản lý ao và áp dụng kỹ thuật phù hợp để mô hình phát triển ổn định”.

Kiểm soát tốt môi trường nước là khâu quan trọng, giúp duy trì sức khỏe đàn tôm và hạn chế rủi ro trong quá trình nuôi.

Từ những mô hình cụ thể, Xã Nguyễn Việt Khái định hướng phát triển vùng nuôi tập trung, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và từng bước xây dựng vùng nuôi đạt chứng nhận. Trọng tâm là chuẩn hoá quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng từ ao nuôi, bảo đảm truy xuất nguồn gốc và tăng cường liên kết với doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu. Khi sản phẩm có quy trình sản xuất rõ ràng, chất lượng được kiểm soát, người nuôi sẽ có thêm cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị ngành tôm.

Ông Huỳnh Phương Nhanh, Phó Chủ tịch UBND Xã Nguyễn Việt Khái, cho biết địa phương sẽ tiếp tục vận động, hỗ trợ người dân tiếp cận tiến bộ kỹ thuật, lựa chọn mô hình phù hợp để nhân rộng; đồng thời gắn phát triển diện tích nuôi với yêu cầu bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng vùng nuôi đạt chuẩn.

Từ việc quản lý chặt chẽ từng ao nuôi đến định hướng hình thành vùng sản xuất có chứng nhận, Xã Nguyễn Việt Khái đang từng bước chuyển từ tư duy nuôi tôm chạy theo sản lượng sang phát triển nghề nuôi có kiểm soát và trách nhiệm hơn./.